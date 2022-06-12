Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Ухань Три Таунс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Чжу Чэньцзе нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.

47' Н'Думбу Александр навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Zhen Ma выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Н'Думбу Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Н'Думбу Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи

39' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Се Пэнфэй получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Zhen Ma получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Жу Баожие выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хороший удар издали нанес Станчу Николае , но отличный сейв сделал Zhen Ma. Угловой.

34' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Bai получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Жу Баожие не смог попасть в створ ударом издали

25' Ademilson задерживает мяч рукой

24' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Се Пэнфэй забивает с правой ноги!

9' Zhen Ma выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Aidi Fulangxisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Се Пэнфэй имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

8' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Jiajun Bai пробует нанести удар издали, но Dianzuo Liu держит все под контролем

4' Junchen Zhou из команды Шанхай Шеньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

4' [player1] из команды Шанхай Шеньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру