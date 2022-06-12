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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
0:1
Второй тайм: 87'
Ухань Три Таунс
0'
0:1
10' Гол
Се Пэнфэй
38' Желтая карточка
Zhen Ma
39' Желтая карточка
Се Пэнфэй
39' Желтая карточка
Хан Жэнь
53' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
75' Желтая карточка
Сантос Уоллес

Ход матча

10'
0:1
Се Пэнфэй
(Zhang Hui)
38'
Zhen Ma
 
39'
 
Се Пэнфэй
39'
 
Хан Жэнь
46'
У Си
Jiajun Bai
 
46'
Цао Юньдин
Junchen Zhou
 
46'
Бассогог Кристиан
Baojie Zhu
 
53'
Чжу Чэньцзе
 
63'
Jinhao Bi
Jianrong Zhu
 
63'
Синьли Пэн
Shilin Sun
 
66'
 
Чао Хэ
Ademilson
75'
 
Сантос Уоллес
77'
 
Луо Сенвен
Станчу Николае
77'
 
Qianglong Tao
Zhang Hui
81'
 
Marcao V
Давидсон
81'
 
Kuo Yang
Се Пэнфэй

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Ухань Три Таунс
75.00
7.50
1.65
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
8
Lu
Zhang
I
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
32
Aidi
Fulang
Xisi
21
Baojie
Zhu
7
Н'Думбу
Александр
37
Shilin
Sun
23
Jiajun
Bai
29
Junchen
Zhou
27
Jianrong
Zhu
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
30
Се
Пэнфэй
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
40
Zhang
Hui
11
Давидсон
7
Ademilson
Шанхай Шеньхуа
4-4-2
Ухань Три Таунс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Xu Yang I 1 0.33
Бассогог Кристиан 1 0.33
Чжу Чэньцзе 1 (1) 0.33
Цао Юньдин 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Се Пэнфэй 2 0.67
Давидсон 2 0.67
Станчу Николае 2 0.67
Marcao V 1 0.33
Сантос Уоллес 1 0.33
Xiaobin Zhang II 1 0.33
Haoyang Xu 1 0.33
Yifei Sang 1 (1) 0.33
Ханьвэнь Дэн 0 0
Ademilson 0 0
Zhang Hui 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Zhen Ma 2 0
Haijian Wang 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
У Си 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Denny Wang 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Се Пэнфэй 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0 Синцзянь Тяншань - Ухань Три Таунс 0:1 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Шанхай Шеньхуа 0:1 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Далянь Ифан 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Чанчунь Ятай 1:1 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Шицзячжуан 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Ченду Беттер Сити 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Ухань Три Таунс 1:0 1 1 0 0 6 - 0 3
4. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Далянь Ифан 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шанхай Шеньхуа 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бэйцзин Гоань 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Шицзячжуан 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шанхай Шеньхуа 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Далянь Ифан 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Чанчунь Ятай 1:1 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Тянцзинь Тэда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ченду Беттер Сити 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    75.00
    7.50
    1.65
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