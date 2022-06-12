Стадион: Джинжоу
0:1
Второй тайм: 87'
0'
0:1
10' ГолСе Пэнфэй
38' Желтая карточкаZhen Ma
39' Желтая карточкаСе Пэнфэй
39' Желтая карточкаХан Жэнь
53' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
75' Желтая карточкаСантос Уоллес
Ход матча
38'
39'
39'
46'
53'
63'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
1
Zhen
Ma
21
Baojie
Zhu
37
Shilin
Sun
23
Jiajun
Bai
29
Junchen
Zhou
27
Jianrong
Zhu
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
30
Се
Пэнфэй
40
Zhang
Hui
11
Давидсон
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
23 Jiajun BaiПолузащитник
-
29 Junchen ZhouНападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
- Нападающий
-
25 Синьли ПэнНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
31 Qinghao Xue
-
-
18 Denny Wang
-
33 Haijian Wang
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Zhang HuiПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Kuo YangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
10 Yifei SangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
-
-
13 Marcao V
-
-
31 Луо Сенвен
-
-
Главный тренер: Pedro Morilla
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Xu Yang I
|1
|0.33
|Бассогог Кристиан
|1
|0.33
|Чжу Чэньцзе
|1 (1)
|0.33
|Цао Юньдин
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Се Пэнфэй
|2
|0.67
|Давидсон
|2
|0.67
|Станчу Николае
|2
|0.67
|Marcao V
|1
|0.33
|Сантос Уоллес
|1
|0.33
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.33
|Haoyang Xu
|1
|0.33
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.33
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Ademilson
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Zhen Ma
|2
|0
|Haijian Wang
|2
|0
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
2
67%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0
Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Далянь Ифан - Шанхай Шеньхуа 2:4 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0 Синцзянь Тяншань - Ухань Три Таунс 0:1 Цзянси Ляньшэн - Ухань Три Таунс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 0
|9
|2.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шэньчжэнь
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|7.
|Далянь Ифан
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Далянь Ифан
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Шицзячжуан
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Бэйцзин Гоань
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Шицзячжуан
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Далянь Ифан
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Чанчунь Ятай
|1:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0