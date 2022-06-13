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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Второй тайм: 59'
Тянцзинь Тэда
0'

Ход матча

31'
 
Qiuming Wang
Tong Zhou
56'
 
Zihao Yang
Yan Shi
56'
 
Ба Дунь
Yuanjie Su

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Тянцзинь Тэда
1.97
3.88
5.70
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
16
Цзинь
Пэнксян
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
28
Чендун
Чжан
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
31
Boxi
Li
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
2
Давид
Андухар
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
24
Taoyu
Piao
8
Yingjie
Zhao
7
Tong
Zhou
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
18
Фарлей
Роса
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Тянцзинь Тэда
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:3
ТМС
5:0
С
3:1
С
1:2
С
2:5
К
1:0
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабао Юй 1 0.33
Цзинь Пэнксян 1 0.33
Жанг Юнинг 1 0.33
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радонич Деян 1 0.33
Eder Lima II 1 0.33

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 0 1
Дабао Юй 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Shaowen Liang 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
7. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
8. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Бэйцзин Гоань 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Тянцзинь Тэда 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Бэйцзин Гоань 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Тянцзинь Тэда 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бэйцзин Гоань 0:0 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Тянцзинь Тэда 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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      Yan Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      53'
      Кан Сан-У из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
    • 53'
      Адегбенро Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 52'
      Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Тянцзинь Тэда выполняет удар от ворот.
    • 51'
      Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hengbei Football Town Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    1.97
    3.88
    5.70
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    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 0:0 Тянцзинь Тэда онлайн

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