Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

48' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Хорошую попытку сделал Qiuming Wang . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Отличные скиллы показывает Qiuming Wang , обводя своих соперников

41' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

39' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сень Хоу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе

35' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Yan Shi пробил чуть мимо штанги!

34' Кан Сан-У не смог попасть в створ ударом издали

33' Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Адегбенро Самуэль нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

32' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Хорошую попытку сделал Жанг Юнинг . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Жанг Юнинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Жанг Юнинг не смог попасть в створ ударом издали

17' Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Отличные скиллы показывает Кан Сан-У , обводя своих соперников

15' Фарлей Роса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Цзинь Пэнксян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

6' Jianan Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Фарлей Роса пробует нанести удар издали, но Хоу Сен держит все под контролем

4' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.