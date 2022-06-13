Стадион: Hengbei Football Town Field
1:0
Конец матча
Ход матча
56'
56'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
28
Чендун
Чжан
31
Boxi
Li
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
24
Taoyu
Piao
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
18
Фарлей
Роса
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Boxi LiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
15 Tianyi Gao
-
20 Ziming Wang
-
30 Marko Dabro
-
-
35 Yanpu Chen
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Защитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Yan ShiНападающий
-
11 Weijun XieНападающий
-
18 Фарлей РосаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
15 Радонич ДеянНападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
-
10 Eder Lima II
-
16 Zihao Yang
-
-
27 Wei Zhang I
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
31 матч
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|1
|0.33
|Дабао Юй
|1
|0.33
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.33
|Marko Dabro
|1
|0.33
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радонич Деян
|1
|0.33
|Eder Lima II
|1
|0.33
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чендун Чжан
|0
|1
|Дабао Юй
|1
|0
|Мемишевич Самир
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радонич Деян
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шэньчжэнь
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Далянь Ифан
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шэньчжэнь
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|6.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Шанхай СИПГ
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Шэньчжэнь
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0