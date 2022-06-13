Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Г О О О О Л - Marko Dabro забивает с правой ноги!

90' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бэйцзин Гоань будет все-таки засчитан.

87' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

87' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Taoyu Piao получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Taoyu Piao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кан Сан-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Жанг Юнинг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Матч возобновится спорным мячом

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Адегбенро Самуэль нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

68' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Какой промах! Радонич Деян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

65' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Yingjie Zhao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Мемишевич Самир нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

58' Кан Сан-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Давид Андухар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

55' Жанг Юнинг пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

55' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Yan Shi получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Yan Shi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Тянцзинь Тэда пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота