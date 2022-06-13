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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
1:0
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
90' Гол
Marko Dabro
90' Желтая карточка
Радонич Деян
90'+8

Ход матча

31'
 
Qiuming Wang
Tong Zhou
56'
 
Zihao Yang
Yan Shi
56'
 
Ба Дунь
Yuanjie Su
61'
Nebijan Muhmet
Boxi Li
 
63'
 
Радонич Деян
Weijun Xie
63'
 
Eder Lima II
Фарлей Роса
76'
Чжанг Сичже
Чендун Чжан
 
76'
Marko Dabro
Адегбенро Самуэль
 
90'
Marko Dabro
(Жанг Юнинг)
1:0
90'
Shaowen Liang
Nebijan Muhmet
 
90'
 
Радонич Деян

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
16
Цзинь
Пэнксян
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
28
Чендун
Чжан
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
31
Boxi
Li
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
2
Давид
Андухар
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
24
Taoyu
Piao
8
Yingjie
Zhao
7
Tong
Zhou
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
18
Фарлей
Роса
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Тянцзинь Тэда
4-3-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Тянцзинь Тэда

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
21.7%
8.7%
16 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.7%
45.2%
16.1%
12 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
0:0
С
2:0
С
1:3
ТМС
5:0
С
3:1
С
1:2
С
2:5
К
1:0
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
4:0
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 1 0.33
Дабао Юй 1 0.33
Цзинь Пэнксян 1 0.33
Marko Dabro 1 0.33
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радонич Деян 1 0.33
Eder Lima II 1 0.33

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чендун Чжан 0 1
Дабао Юй 1 0
Мемишевич Самир 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Shaowen Liang 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радонич Деян 1 0
Qiuming Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 0:0
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1
Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шэньчжэнь 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
10. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шэньчжэнь 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Мэйчжоу Хакка 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шэньчжэнь 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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