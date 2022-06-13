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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
0:0
Первый тайм: 16'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Мэйчжоу Хакка
2.55
3.30
3.15
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
30
Ruifeng
Huang
6
Shuai
Pei
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
14
Yuan
Zhang2
28
Yuanyi
Li
8
Wai-Tsun
Dai
10
Алессандрини
Ромен
7
Ачеампонг
Франк
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
27
Косович
Небойша
19
Yilin
Yang
25
Rodrigo
Henrique
30
Shuai
Li
II
11
Эгбучунам
Чисом
Шэньчжэнь
5-3-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛК
1:3
ПЛК
4:1
ПЛК
3:1
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 2 0.67
Wai-Tsun Dai 1 0.33
Shuai Pei 1 0.33
Ruifeng Huang 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.67
Yihu Yang 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruifeng Huang 1 0
Haofeng Xu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 1 0
Liang Shi 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1
Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Циндао Хайню - Шэньчжэнь 1:4
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0
Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шэньчжэнь 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
10. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 0 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шэньчжэнь 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
6. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Мэйчжоу Хакка 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шанхай СИПГ 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Шэньчжэнь 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 1 0 0 1 0 - 6 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    2.55
    3.30
    3.15
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