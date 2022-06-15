Стадион: Джинжоу
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
2
Ли
Ан
23
Хуань
Фу
20
Shiyuan
Yang
27
Цзин
Фэн
10
Ндиайе
Чериф
33
Zhurun
Liu
32
Shenping
Huo
6
Yang
Li3
15
Dinghao
Yan
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
22
Afrden
Asqer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
23 Хуань ФуПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
-
26 Chunxin Chen
-
39 Baiyang Liu
-
37 Xuhuang Chen
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
32 Shenping HuoВратарь
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
28 Ling JieНападающий
-
22 Afrden AsqerНападающий
- Запасные игроки
-
-
31 Shijie Wang
-
23 Jiaheng Li
-
36 Minghe Wei
-
34 Yu Hou
-
33 Mingmin Cai
-
-
18 Hengbo Fan
-
13 Likai Wan
-
35 Wenxuan Wang
-
27 Suowei Wei
-
14 Zili Zhang
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линьпэн Чжан
|1
|0.33
|Ндиайе Чериф
|1
|0.33
|Цзин Фэн
|0
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Rijin Chen
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|11 - 1
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Далянь Ифан
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|12.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|5.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Ухань Цзалл
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Фули
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 6
|1
|15.
|Хэнань Цзянье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0