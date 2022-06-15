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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
0:0
Первый тайм: 3'
Гуанчжоу Эвергранд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Шанхай СИПГ
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.20
6.85
6.10
Все Коэффициенты
1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
4
Шэньчао
Ван
2
Ли
Ан
23
Хуань
Фу
20
Shiyuan
Yang
27
Цзин
Фэн
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
33
Zhurun
Liu
32
Shenping
Huo
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
4
Quanjiang
Chen
7
Вэй
Ши-Хао
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
22
Afrden
Asqer
Шанхай СИПГ
3-5-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-3-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линьпэн Чжан 1 0.33
Ндиайе Чериф 1 0.33
Цзин Фэн 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Xu 0 1
Ли Ан 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 3 0
Shaocong Wu 1 1
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Yu Hou 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
100%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 11 - 1 7
3. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
10. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Шанхай СИПГ 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 1 - 7 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Ухань Цзалл 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Шанхай СИПГ 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Фули 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Ухань Три Таунс 2 1 1 0 5 - 1 4
3. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Шанхай СИПГ 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 1 1 0 - 6 1
15. Хэнань Цзянье 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 3'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Цзин Фэн из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
  • 1'
    Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай СИПГ
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    1.20
    6.85
    6.10
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    Где смотреть матч Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Эвергранд онлайн

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    Гуанчжоу Эвергранд
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