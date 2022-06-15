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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
7' Желтая карточка
Muzepper Mirahmetjan
24' Желтая карточка
Хуань Фу
37' Желтая карточка
Вэй Ши-Хао
1:0
51' Гол
Цзин Фэн
55' Желтая карточка
Shiyuan Yang
87' Желтая карточка
Yu Hou
89' Желтая карточка
Паулиньо Пауло
90'+4

Ход матча

7'
Muzepper Mirahmetjan
 
24'
Хуань Фу
 
37'
 
Вэй Ши-Хао
46'
Chunxin Chen
Хуань Фу
 
51'
Цзин Фэн
(Вэньцзюнь Люй)
1:0
55'
Shiyuan Yang
 
61'
Паулиньо Пауло
Ндиайе Чериф
 
72'
 
Yu Hou
Guangliang Huang
79'
Huachen Zhang
Цзин Фэн
 
81'
 
Hengbo Fan
Ling Jie
87'
 
Yu Hou
89'
Паулиньо Пауло
 
90'
Baiyang Liu
Zhurun Liu
 
90'
 
Jiaheng Li
Вэй Ши-Хао
90'
 
Minghe Wei
Yu Hou

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
5
Линьпэн
Чжан
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
27
Цзин
Фэн
20
Shiyuan
Yang
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
10
Ндиайе
Чериф
33
Zhurun
Liu
32
Shenping
Huo
6
Yang
Li3
2
Браунинг
Тайас
5
Shaocong
Wu
4
Quanjiang
Chen
39
Guangliang
Huang
7
Вэй
Ши-Хао
15
Dinghao
Yan
22
Afrden
Asqer
17
Liyn
Yang
28
Ling
Jie
Шанхай СИПГ
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
3-5-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Гуанчжоу Эвергранд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
2:0
К
0:2
С
0:2
С
4:5
С
2:1
К
1:4
ЛЧА
5:1
ЛЧА
4:0
К
2:1
С
2:2
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
0:3
С
5:0
С
1:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзин Фэн 1 0.25
Линьпэн Чжан 1 0.25
Ндиайе Чериф 1 0.25
Вэньцзюнь Люй 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Xu 0 1
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Shiyuan Yang 1 0
Паулиньо Пауло 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 3 0
Shaocong Wu 1 1
Yu Hou 2 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
100%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 4 3 1 0 13 - 1 10
2. Хэнань Цзянье 2:0 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Ухань Цзалл 0:2 4 3 0 1 4 - 3 9
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 4 0 0 4 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2:0 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 2:0 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 2:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Ухань Цзалл 0:2 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хэнань Цзянье 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
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