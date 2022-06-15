Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

85' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Вэньцзюнь Люй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Отличные скиллы показывает Afrden Asqer, обводя своих соперников

81' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

79' Ли Ан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

78' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

77' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

69' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Матч возобновлен

55' Цзюнь-Лин Янь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Shiyuan Yang получил желтую карточку от судьи

54' Afrden Asqer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля