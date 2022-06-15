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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:2
Второй тайм: 59'
Хэнань Цзянье
0'
11' Желтая карточка
Gong Zhang
25' Желтая карточка
Zhixuan Du
0:1
37' Гол
Дурадо Энрике
0:2
56' Гол
Dong Han

Ход матча

11'
Gong Zhang
 
25'
 
Zhixuan Du
34'
 
Dong Han
Zhixuan Du
34'
 
Ма Ксянгью
Honglue Zhao
37'
0:1
Дурадо Энрике
(Каранга Фернандо)
56'
0:2
Dong Han

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Хэнань Цзянье
18.50
6.65
5.90
Все Коэффициенты
1
Yuelei
Cheng
34
Feng
Wei
17
Yuncheng
Fu
36
Zhengyu
Huang
31
Jinliang
Zhang
27
Zhuoxuan
Li
16
Chun
Lok
Than
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
15
Peng
Wang
9
Hong
Gui
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
7
Каранга
Фернандо
15
Zhixuan
Du
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
9
Дурадо
Энрике
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
4:0
С
4:0
С
3:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 0.25
Hong Gui 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 4 1
Дурадо Энрике 2 0.5
Межеевски Адриан 1 0.25
Yuhao Zhao 1 0.25
Ма Ксянгью 1 0.25
Shuai Yang2 1 0.25
Zichang Huang 0 0
Yihao Zhong 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 1 0
Yajun Chen 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Yihao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Yuhao Zhao 1 0
Xin Luo 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 4 3 1 0 14 - 1 10
2. Хэнань Цзянье 2:0 4 3 1 0 11 - 4 10
3. Ухань Цзалл 0:3 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 4 0 0 4 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2:0 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 3:0 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2. Ухань Цзалл 0:3 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хэнань Цзянье 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Гуанчжоу Фули 0:2 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • 59'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    57'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Dong Han первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 56'
    Плохо сыграл Gong Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 56'
    Dong Han из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
  • 56'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 45%, Хэнань Цзянье: 55%.
  • 55'
    Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
  • 54'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!
  • 54'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 53'
    Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали
  • 53'
    Chun Lok Tan из команды Гуанчжоу Фули делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 53'
    Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
  • 53'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    18.50
    6.65
    5.90
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:2 Хэнань Цзянье онлайн

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    Гуанчжоу Фули
    Хэнань Цзянье
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