Г О О О О Л - Dong Han первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вратарь парирует удар, который нанес Dong Han, и мяч снова в игре

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

46' Команда Хэнань Цзянье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Шунич Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Zhuoxuan Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

37' Г О О О О Л - Дурадо Энрике наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

37' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Peng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Dong Han из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

35' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Тактическая замена. Zhixuan Du уходит с поля и его заменяет Dong Han

33' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

31' Ванг Гуоминг взял и забрал мяч на выходе

30' Shuai Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Tixiang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Дурадо Энрике нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

29' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Вратарь парирует удар, который нанес Дурадо Энрике , и мяч снова в игре

27' Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Жао Хонглуе нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

20' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Жао Хонглуе получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Shuai Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Шунич Тони получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Gong Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

11' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Хорошую попытку сделал Дурадо Энрике . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Хорошую попытку сделал Hong Gui . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.