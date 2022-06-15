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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:3
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
11' Желтая карточка
Gong Zhang
25' Желтая карточка
Zhixuan Du
0:1
37' Гол
Дурадо Энрике
0:2
56' Гол
Dong Han
65' Желтая карточка
Ма Ксянгью
0:3
90' Гол
Boxuan Feng
90'+4

Ход матча

11'
Gong Zhang
 
25'
 
Zhixuan Du
34'
 
Dong Han
Zhixuan Du
34'
 
Ма Ксянгью
Honglue Zhao
37'
0:1
Дурадо Энрике
(Каранга Фернандо)
56'
0:2
Dong Han
59'
Jiajun Liao
Feng Wei
 
65'
 
Ма Ксянгью
77'
Yajun Chen
Peng Wang
 
77'
Йи Тенг
Zhuoxuan Li
 
80'
 
Zichang Huang
Дурадо Энрике
80'
Yongjia Li
Gong Zhang
 
81'
Yang Yang
Hong Gui
 
85'
 
Boxuan Feng
Межеевски Адриан
85'
 
Ziyi Niu
Yihao Zhong
90'
0:3
Boxuan Feng
(Ziyi Niu)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

1
Yuelei
Cheng
34
Feng
Wei
17
Yuncheng
Fu
36
Zhengyu
Huang
31
Jinliang
Zhang
27
Zhuoxuan
Li
16
Chun
Lok
Than
4
Gong
Zhang
10
Tixiang
Li
15
Peng
Wang
9
Hong
Gui
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
39
Honglue
Zhao
7
Каранга
Фернандо
15
Zhixuan
Du
6
Шангуань
Ван
29
Yihao
Zhong
10
Межеевски
Адриан
9
Дурадо
Энрике
Гуанчжоу Фули
5-4-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
4:0
С
4:0
С
3:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 0.25
Hong Gui 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 4 1
Дурадо Энрике 2 0.5
Межеевски Адриан 1 0.25
Yuhao Zhao 1 0.25
Boxuan Feng 1 0.25
Ма Ксянгью 1 0.25
Shuai Yang2 1 0.25
Dong Han 1 0.25
Zichang Huang 0 0
Yihao Zhong 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 1 0
Yajun Chen 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Yihao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Yuhao Zhao 1 0
Xin Luo 1 0
Ма Ксянгью 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
5
42%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
4. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 3 1 2 0 5 - 3 5
10. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Тянцзинь Тэда 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Ченду Беттер Сити 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
17. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
5. Далянь Ифан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Тянцзинь Тэда 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Шанхай Шеньхуа 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Чжэцзян Профессионал 2 0 0 2 1 - 4 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
  • 92'
    Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
  • 92'
    Команда Хэнань Цзянье забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 91'
    Ziyi Niu сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    91'
    Г О О О О Л - Boxuan Feng забивает с правой ноги!
  • 91'
    Игрок команды Хэнань Цзянье делает подачу своему товарищу по команде.
  • 91'
    Игрок команды Хэнань Цзянье делает подачу своему товарищу по команде.
  • 91'
    Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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