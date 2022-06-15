Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Hong Gui получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Hong Gui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Ченг Юелей отбил мяч на угловой после удара Шангуань Ван из штрафной площади.

75' Yuncheng Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Zhuoxuan Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Jinliang Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Каранга Фернандо имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

74' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Dong Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Ма Ксянгью - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Dong Han нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Zhuoxuan Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Yuncheng Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Матч возобновлен

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

56' Г О О О О Л - Dong Han первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

56' Плохо сыграл Gong Zhang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Dong Han из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.

55' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Гуанчжоу Фули пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали

53' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

50' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хэнань Цзянье пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Yuncheng Fu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вратарь парирует удар, который нанес Dong Han, и мяч снова в игре