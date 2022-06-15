Стадион: Wuyuan River Stadium
0:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаGong Zhang
25' Желтая карточкаZhixuan Du
0:1
37' ГолДурадо Энрике
0:2
56' ГолDong Han
65' Желтая карточкаМа Ксянгью
0:3
90' ГолBoxuan Feng
90'+4
Ход матча
11'
25'
34'
37'
56'
0:2
59'
65'
77'
77'
80'
85'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 10
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
34
Feng
Wei
17
Yuncheng
Fu
27
Zhuoxuan
Li
10
Tixiang
Li
15
Peng
Wang
9
Hong
Gui
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
39
Honglue
Zhao
15
Zhixuan
Du
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Feng WeiЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Zhuoxuan LiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
26 Wenhao Long
-
22 Jiaqi Han
-
30 Yajun Chen
-
35 Jiajun Liao
-
37 Yongjun Wen
-
38 Yongjia Li
-
40 Yang Yang
-
41 Junjie Wu
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
-
39 Honglue ZhaoЗащитник
- Полузащитник
-
15 Zhixuan DuПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
5 Цао ГуЗащитник
-
20 Boxuan FengПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
-
11 Zhao Ke
-
22 Haoran Wang
-
27 Ziyi Niu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
-
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Хэнань Цзянье
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chengru Wu
|1
|0.25
|Hong Gui
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|4
|1
|Дурадо Энрике
|2
|0.5
|Межеевски Адриан
|1
|0.25
|Yuhao Zhao
|1
|0.25
|Boxuan Feng
|1
|0.25
|Ма Ксянгью
|1
|0.25
|Shuai Yang2
|1
|0.25
|Dong Han
|1
|0.25
|Zichang Huang
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|2
|0
|Gong Zhang
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|2
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Xin Luo
|1
|0
|Ма Ксянгью
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
4
44%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
5
42%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 1:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0
Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Тянцзинь Тэда
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|5.
|Далянь Ифан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Тянцзинь Тэда
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0