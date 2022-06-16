Стадион: Hengbei Football Town Field
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
19'
0:1
36'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
32
Yuanjie
Su
37
Xuelong
Sun
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
18
Фарлей
Роса
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
37 Xuelong SunПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
-
15 Радонич ДеянНападающий
-
18 Фарлей РосаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
-
10 Eder Lima II
-
27 Wei Zhang I
-
24 Taoyu Piao
-
16 Zihao Yang
-
40 Yan Shi
-
33 Yue Song
-
11 Weijun Xie
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
9 ФелипеНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
14 Guanghui HanПолузащитник
-
19 Baixu Xiang
-
27 Bin Liu2
-
21 Junjie Meng
-
36 Junchen Gou
-
13 Jing Hu
-
28 Hanlin Wang
-
16 Mingtian Hu
-
22 Xingyu Hu
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радонич Деян
|1
|0.25
|Eder Lima II
|1
|0.25
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhuoyi Feng
|1
|0.25
|Chao Gan
|1
|0.25
|Фелипе
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радонич Деян
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|1
|1
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Hetao Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Шаньдун Тайшань
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Далянь Ифан
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|6.
|Шаньдун Тайшань
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ченду Беттер Сити
|1:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Далянь Ифан
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Чанчунь Ятай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0