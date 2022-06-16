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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0:1
Второй тайм: 48'
Ченду Беттер Сити
0'
0:1
19' Гол
Chao Gan
41' Желтая карточка
Hetao Hu

Ход матча

19'
0:1
Chao Gan
36'
Weijun Xie
Xuelong Sun
 
36'
Zihao Yang
Yuanjie Su
 
41'
 
Hetao Hu

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Ченду Беттер Сити
3.40
2.90
2.80
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
37
Xuelong
Sun
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
29
Ба
Дунь
15
Радонич
Деян
18
Фарлей
Роса
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
10
Ромуло
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
2
Hetao
Hu
9
Фелипе
11
Ким
Мин-У
Тянцзинь Тэда
4-3-3
Ченду Беттер Сити
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радонич Деян 1 0.25
Eder Lima II 1 0.25
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.25
Chao Gan 1 0.25
Фелипе 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радонич Деян 1 0
Qiuming Wang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 1
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9
Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Шаньдун Тайшань 3 2 0 1 3 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
10. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ченду Беттер Сити 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Чжэцзян Профессионал 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Тянцзинь Тэда 0:1 4 0 1 3 2 - 5 1
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Далянь Ифан 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
6. Шаньдун Тайшань 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ченду Беттер Сити 1:0 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Тянцзинь Тэда 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ченду Беттер Сити 1:0 3 1 1 1 1 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Далянь Ифан 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Чанчунь Ятай 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чжэцзян Профессионал 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 51%, Ченду Беттер Сити: 49%.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ченду Беттер Сити
  • 47'
    Как он промахнулся? Радонич Деян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 47'
    Ба Дунь из команды Тянцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Команда Ченду Беттер Сити имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hengbei Football Town Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    3.40
    2.90
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:1 Ченду Беттер Сити онлайн

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    Тянцзинь Тэда
    Ченду Беттер Сити
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