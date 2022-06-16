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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шаньдун Тайшань
0:0
Первый тайм: 14'
Чанчунь Ятай
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Чанчунь Ятай
2.35
3.75
3.94
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
35
Lin
Dai
21
Лю
Биньбинь
33
Цзинь
Цзиндао
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
11
Лю
Ян
9
Кризан
29
Chen
Pu
1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Шаньдун Тайшань
3-5-2
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзинь Цзиндао 1 0.25
Феллайни Маруан 1 0.25
Жадсон II 1 0.25
Лю Биньбинь 0 0
Кэ Ши 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.75
Erik IV 1 0.25
Неграо Жуниор 1 0.25
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 0 1
Ван Да-Лэй 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 1 0
Dilemet Tudi 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
5. Шаньдун Тайшань 0:0 4 2 1 1 3 - 4 7
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Чанчунь Ятай 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
11. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
12. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Чанчунь Ятай 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шаньдун Тайшань 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Чанчунь Ятай 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шаньдун Тайшань
    Ничья
    Чанчунь Ятай
    2.35
    3.75
    3.94
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