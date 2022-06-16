Стадион: Wuyuan River Stadium
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
14
Ван
Да-Лэй
35
Lin
Dai
21
Лю
Биньбинь
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
11
Лю
Ян
9
Кризан
29
Chen
Pu
5
Jie
Sun
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Lin DaiЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мойсес ЛимаПолузащитник
-
28 Сон Чжун-ХоПолузащитник
-
11 Лю ЯнПолузащитник
-
9 КризанНападающий
-
29 Chen PuНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
13 Chi ZhangЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
15 Tianyu QiПолузащитник
-
37 Цзи СянПолузащитник
-
34 Хуан ЦунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Jianfei Zhao
-
36 Liuyu Duan
-
20 Hao Fang
-
Главный тренер: Wei Hao
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
15 Dilemet TudiПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Yake WuВратарь
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Нападающий
-
21 Qi Cui
-
34 Yiran He
-
25 Huapeng Wang
-
27 Li Zhang II
-
24 Zhiyu Yan
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
24 матча
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цзинь Цзиндао
|1
|0.25
|Феллайни Маруан
|1
|0.25
|Жадсон II
|1
|0.25
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Кэ Ши
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|0.75
|Erik IV
|1
|0.25
|Неграо Жуниор
|1
|0.25
|Н'Длову Дино
|0
|0
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжэн Чжэн
|1
|1
|Кэ Ши
|0
|1
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Yuanwei Yu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|12.
|Шицзячжуан
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Шицзячжуан
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0