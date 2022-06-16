Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Шаньдун Тайшань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

47' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Жадсон II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Dilemet Tudi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шаньдун Тайшань будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Хорошую попытку сделал Мойсес Лима . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Г О О О О Л - Weiguo Liu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

37' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Дай Лин получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Дай Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Сон Чжун-Хо не смог попасть в створ ударом издали

32' Мойсес Лима пробует нанести удар издали, но Weiguo Liu держит все под контролем

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Dilemet Tudi получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Dilemet Tudi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Жадсон II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Рефери не любит споров - именно за это Неграо Жуниор сейчас получил желтую

23' Weiguo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Jie Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

20' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Weiguo Liu взял и забрал мяч на выходе

15' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Chengjian Liao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Chengjian Liao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Шаньдун Тайшань совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Тан Лонг не смог попасть в створ ударом издали

2' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Шаньдун Тайшань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру