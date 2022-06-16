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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шаньдун Тайшань
4:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
25' Желтая карточка
Неграо Жуниор
1:0
38' Гол в свои ворота
Weiguo Liu
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Окоре Жорес
50' Желтая карточка
Цзинь Цзиндао
2:0
55' Гол
Цзинь Цзиндао
3:0
57' Гол
Мойсес Лима
4:0
77' Гол
Мойсес Лима
90'+3

Ход матча

25'
 
Неграо Жуниор
36'
Long Song
Lin Dai
 
38'
Weiguo Liu
1:0
48'
 
Окоре Жорес
50'
Цзинь Цзиндао
 
55'
Цзинь Цзиндао
2:0
57'
Мойсес Лима
(Лю Биньбинь)
3:0
60'
 
Jinxian Wang
Неграо Жуниор
60'
 
Huapeng Wang
Dilemet Tudi
61'
 
Yake Wu
Weiguo Liu
69'
 
Qi Cui
Weihui Rao
71'
Ляо Лишэн
Chen Pu
 
71'
Феллайни Маруан
Кризан
 
77'
Мойсес Лима
(Сон Чжун-Хо)
4:0
85'
Цзи Сян
Цзинь Цзиндао
 
85'
 
Guang Li
Yufeng Zhang
85'
Chi Zhang
Лю Биньбинь
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
4
Жадсон
II
35
Lin
Dai
21
Лю
Биньбинь
33
Цзинь
Цзиндао
10
Мойсес
Лима
28
Сон
Чжун-Хо
11
Лю
Ян
9
Кризан
29
Chen
Pu
1
Weiguo
Liu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
19
Chengjian
Liao
29
Тан
Лонг
15
Dilemet
Tudi
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Шаньдун Тайшань
3-5-2
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Чанчунь Ятай

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

24 матча

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
3:2
С
3:2
С
3:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цзинь Цзиндао 2 0.5
Мойсес Лима 2 0.5
Феллайни Маруан 1 0.25
Жадсон II 1 0.25
Лю Биньбинь 0 0
Сон Чжун-Хо 0 0
Кэ Ши 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.75
Erik IV 1 0.25
Неграо Жуниор 1 0.25
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжэн Чжэн 1 1
Кэ Ши 0 1
Ван Да-Лэй 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Цзинь Цзиндао 1 0
Мойсес Лима 1 0
Yuanwei Yu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Неграо Жуниор 1 0
Weihui Rao 1 0
Dilemet Tudi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Шаньдун Тайшань - Урава Редс 0:5
Тэгу - Шаньдун Тайшань 4:0 Хоум Юнайтед - Шаньдун Тайшань 3:2 Шаньдун Тайшань - Хоум Юнайтед 0:0 Урава Редс - Шаньдун Тайшань 5:0 Шаньдун Тайшань - Тэгу 0:7 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1
Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2 Тянцзинь Тэда - Чанчунь Ятай 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Шицзячжуан 3 1 2 0 3 - 2 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
7. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Шицзячжуан 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
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