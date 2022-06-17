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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
1:0
Первый тайм: 16'
Шицзячжуан

Ход матча

6'
Ачеампонг Франк
(Yuanyi Li)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Шицзячжуан
2.15
3.42
4.20
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
30
Ruifeng
Huang
20
Yue
Liu
39
Юнпо
Ван
28
Yuanyi
Li
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
14
Puliang
Shao
28
Xiaotian
Yang
30
Yang
Liu
II
6
Yun
Yang
21
Zhe
Jiang
22
Hao
Guo
31
Zhongliu
Chen
16
Kaimu
Zheng
11
Bughrahan
Iskandar
9
Михайлович
Стефан
20
Xinyu
Liu1
Шэньчжэнь
5-4-1
Шицзячжуан
4-3-3

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шицзячжуан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 2 0.67
Wai-Tsun Dai 1 0.33
Алессандрини Ромен 1 0.33
Shuai Pei 1 0.33
Ruifeng Huang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.33
Kaimu Zheng 1 0.33
Bughrahan Iskandar 1 0.33
Chuangyi Lin 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Сунзу Стоппила 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Шицзячжуан 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Шэньчжэнь 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Шицзячжуан 0:1 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шэньчжэнь 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
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    • Описание гола
      7'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 6'
      Yuanyi Li сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает с левой ноги!
    • 6'
      Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 6'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      5'
      Bughrahan Iskandar из команды Шицзячжуан подал угловой слева.
    • 5'
      Xinyu Liu из команды Шицзячжуан отдал передачу, которая была заблокирована.
    • 5'
      Kaimu Zheng из команды Шицзячжуан делает пас партнеру.
    • 5'
      Шицзячжуан пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 70%, Шицзячжуан: 30%.
    • 4'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 4'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 3'
      Плохо сыграл Puliang Shao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
    • Угловой
      3'
      Юнпо Ван из команды Шэньчжэнь подал угловой слева.
    • 3'
      Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 3'
      Шэньчжэнь пытается что-то создать.
    • 2'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
    • 1'
      Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Шицзячжуан начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hengbei Football Town Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Шицзячжуан
    2.15
    3.42
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан онлайн

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    Шицзячжуан
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