Стадион: Hengbei Football Town Field
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
20
Yue
Liu
39
Юнпо
Ван
28
Yuanyi
Li
29
Лин
Гао
14
Puliang
Shao
30
Yang
Liu
II
6
Yun
Yang
21
Zhe
Jiang
22
Hao
Guo
16
Kaimu
Zheng
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
12 Lei Liao
-
23 Xingyu Wu
-
33 Yuezheng Du
-
36 Junye Zhang
-
-
19 Yue Xu
-
18 Xiangyu Chen
-
17 Hao Fu
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Xinyu Liu1Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
-
27 Fuyu Ma
-
-
-
-
23 Yiming Yang
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Шэньчжэнь
Шицзячжуан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|2
|0.67
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.33
|Алессандрини Ромен
|1
|0.33
|Shuai Pei
|1
|0.33
|Ruifeng Huang
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.33
|Kaimu Zheng
|1
|0.33
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.33
|Chuangyi Lin
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|1
|1
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Шэньчжэнь
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Шицзячжуан
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Шэньчжэнь
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Шицзячжуан
|0:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Бэйцзин Гоань
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0