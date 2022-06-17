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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
1:0
Конец матча
Шицзячжуан
0'
1:0
6' Гол
Ачеампонг Франк
34' Желтая карточка
Zhongliu Chen
43' Желтая карточка
Puliang Shao
90' Желтая карточка
Чжан Лу
90' Желтая карточка
Oscar Taty Maritu
90'+6

Ход матча

6'
Ачеампонг Франк
(Yuanyi Li)
1:0
34'
 
Zhongliu Chen
43'
 
Puliang Shao
46'
 
Yifeng Zang
Михайлович Стефан
64'
Yue Xu
Yue Liu
 
68'
 
Shihao Piao
Zhe Jiang
68'
 
Chuangyi Lin
Kaimu Zheng
76'
 
Oscar Taty Maritu
Xinyu Liu1
78'
Чжипэн Цзян
Yeljan Shinar
 
78'
Wai-Tsun Dai
Лин Гао
 
78'
 
Fuyu Ma
Bughrahan Iskandar
88'
Кэ Сунь
Юнпо Ван
 
90'
Чжан Лу
 
90'
 
Oscar Taty Maritu

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
30
Ruifeng
Huang
20
Yue
Liu
28
Yuanyi
Li
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
14
Puliang
Shao
21
Zhe
Jiang
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
31
Zhongliu
Chen
28
Xiaotian
Yang
20
Xinyu
Liu1
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
11
Bughrahan
Iskandar
9
Михайлович
Стефан
Шэньчжэнь
5-3-2
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Шицзячжуан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

К
1:3
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ПЛК
1:0
ПЛК
4:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 3 0.75
Wai-Tsun Dai 1 0.25
Алессандрини Ромен 1 0.25
Shuai Pei 1 0.25
Yuanyi Li 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.25
Kaimu Zheng 1 0.25
Bughrahan Iskandar 1 0.25
Chuangyi Lin 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0
Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Циндао Хайню 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
8. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Мэйчжоу Хакка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бэйцзин Гоань 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • 96'
    Yuanyi Li из команды Шэньчжэнь сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Шэньчжэнь вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шэньчжэнь: 49%, Шицзячжуан: 51%.
  • 95'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Wai-Tsun Dai из команды Шэньчжэнь идет с мячом вперед на обострение...
  • 95'
    Шэньчжэнь начинает контратаку
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    • Желтая карточка
      91'
      Судье надоело, что Чжан Лу тянет время и он наказал его горчичником
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Шэньчжэнь: 51%, Шицзячжуан: 49%.
    • 90'
      Лу Чжан не дал случится голу! Fuyu Ma должен был забивать, но Лу Чжан сделал отличный сейв
    • 90'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан делает пас партнеру.
    • 90'
      Shihao Piao из команды Шицзячжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 90'
      Fuyu Ma из команды Шицзячжуан направляет мяч в штрафную площадку, но Чжан Лу выбегает и ловит мяч
    • 89'
      Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 89'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      89'
      Ох, нехорошо это выглядит. Zhongliu Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hengbei Football Town Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан онлайн

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