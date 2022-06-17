Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Шэньчжэнь имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Xiaotian Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

45' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Puliang Shao сейчас получил желтую

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Юнпо Ван не смог попасть в створ ударом издали

42' Ruifeng Huang из команды Шэньчжэнь делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Игрок Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

42' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

41' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

39' Xiaotian Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Хорошую попытку сделал Xinyu Liu . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Отличные скиллы показывает Xinyu Liu , обводя своих соперников

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

36' Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Yeljan Shinar на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Zhongliu Chen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Kaimu Zheng из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

29' Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

27' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк , обводя своих соперников

25' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

23' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

23' Yuanyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Yeljan Shinar предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновится спорным мячом

17' Ох, нехорошо это выглядит. Чжаб Юан получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Чжаб Юан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ачеампонг Франк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

15' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Bughrahan Iskandar выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

12' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шэньчжэнь будет все-таки засчитан.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Ачеампонг Франк забивает с левой ноги!

6' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо сыграл Puliang Shao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Шицзячжуан начинает с центра поля