Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
1:2
Первый тайм: 42'
0'
6' Желтая карточкаЧао-Шэн Ян
0:1
10' ГолЖанг Юнинг
0:2
21' ГолЖанг Юнинг
1:2
24' ГолВуканович Алекса
41' Вторая желтая карточкаЧао-Шэн Ян
Ход матча
6'
10'
0:1
21'
0:2
24'
41'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
20
Дугалич
Раде
17
Yihu
Yang
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
12
Инь
Цуняо
30
Shuai
Li
II
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
32
Guobo
Liu
28
Чендун
Чжан
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
17 Yihu YangЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
30 Shuai Li IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
-
-
37 Guokang Chen
-
-
34 Zhilue Tao
-
33 Sheng Liu
-
7 Yi Guo
-
32 Lei Xu
-
18 Liang Huo
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
32 Guobo LiuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чендун ЧжанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
19 Лю Хуань
-
-
-
35 Yanpu Chen
-
30 Marko Dabro
-
38 Qilong Ruan
-
15 Tianyi Gao
-
20 Ziming Wang
-
Главный тренер: Feng Xie
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|2
|0.5
|Косович Небойша
|1
|0.25
|Вуканович Алекса
|1
|0.25
|Yilin Yang
|1
|0.25
|Yihu Yang
|0
|0
|Guokang Chen
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|3
|0.75
|Дабао Юй
|1
|0.25
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.25
|Marko Dabro
|1
|0.25
|Мемишевич Самир
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Liang Shi
|2
|0
|Чао-Шэн Ян
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чендун Чжан
|0
|1
|Дабао Юй
|1
|0
|Мемишевич Самир
|1
|0
|Gang Wang
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Шэньчжэнь
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ухань Три Таунс
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|8.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Бэйцзин Гоань
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Бэйцзин Гоань
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|1:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0