Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновлен

29' Yihu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Забив гол, Мэйчжоу Хакка сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

24' Косович Небойша разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Г О О О О Л - Жанг Юнинг наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

21' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Цзинь Пэнксян получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Цзинь Пэнксян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Команда Бэйцзин Гоань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с правой ноги!

9' Матч возобновлен

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

6' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

6' Чао-Шэн Ян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру