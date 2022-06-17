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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
2:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
6' Желтая карточка
Чао-Шэн Ян
0:1
10' Гол
Жанг Юнинг
0:2
21' Гол
Жанг Юнинг
1:2
24' Гол
Вуканович Алекса
41' Вторая желтая карточка
Чао-Шэн Ян
43' Желтая карточка
Косович Небойша
2:2
65' Гол
Дугалич Раде
66' Желтая карточка
Vas Nunez
80' Желтая карточка
Guobo Liu
87' Желтая карточка
Дабао Юй
90'+4

Ход матча

6'
Чао-Шэн Ян
 
10'
0:1
Жанг Юнинг
(Мемишевич Самир)
15'
 
Чжанг Сичже
Цзинь Пэнксян
21'
0:2
Жанг Юнинг
(Guobo Liu)
24'
Вуканович Алекса
(Косович Небойша)
1:2
32'
Vas Nunez
Yihu Yang
 
41'
Чао-Шэн Ян
 
43'
Косович Небойша
 
46'
Хунбо Инь
Shuai Li II
 
46'
Rodrigo Henrique
Инь Цуняо
 
47'
 
Ziming Wang
Адегбенро Самуэль
65'
Дугалич Раде
(Косович Небойша)
2:2
66'
Vas Nunez
 
80'
Sheng Liu
Вуканович Алекса
 
80'
 
Guobo Liu
82'
 
Marko Dabro
Чи Чжунго
85'
Zhilue Tao
Yilin Yang
 
87'
 
Дабао Юй

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

22
Yu
Hou
16
Чао-Шэн
Ян
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
17
Yihu
Yang
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
12
Инь
Цуняо
30
Shuai
Li
II
9
Вуканович
Алекса
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
16
Цзинь
Пэнксян
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
32
Guobo
Liu
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
28
Чендун
Чжан
11
Адегбенро
Самуэль
9
Жанг
Юнинг
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.5
Косович Небойша 1 0.25
Вуканович Алекса 1 0.25
Дугалич Раде 1 0.25
Yilin Yang 1 0.25
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 3 0.75
Дабао Юй 1 0.25
Цзинь Пэнксян 1 0.25
Marko Dabro 1 0.25
Мемишевич Самир 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 2 0
Чендун Чжан 0 1
Мемишевич Самир 1 0
Gang Wang 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
2
40%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1
Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Спорт Юниверсити 0:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1 Чанчунь Ятай - Бэйцзин Гоань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 14 - 2 10
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 3 - 3 6
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Мэйчжоу Хакка 4 1 3 0 6 - 5 6
11. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 4 0 0 4 0 - 9 0
18. Хэбей Форчун 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ухань Три Таунс 1 1 0 0 6 - 0 3
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Хэбей Форчун 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • 93'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 46%, Бэйцзин Гоань: 54%.
  • 93'
    Бэйцзин Гоань выполняет удар от ворот.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Мэйчжоу Хакка
  • 93'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    92'
    Yu Hou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Ziming Wang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 91'
    Жанг Юнинг из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
  • 91'
    Кан Сан-У из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Мэйчжоу Хакка: 47%, Бэйцзин Гоань: 53%.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Где смотреть матч Мэйчжоу Хакка 2:2 Бэйцзин Гоань онлайн

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