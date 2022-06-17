Yu Hou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Матч возобновлен

43' Рефери не любит споров - именно за это Косович Небойша сейчас получил желтую

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Чао-Шэн Ян получает вторую желтую карточку

38' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Жанг Юнинг имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

37' Чао-Шэн Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игрок команды Бэйцзин Гоань делает подачу своему товарищу по команде.

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновлен

29' Yihu Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Забив гол, Мэйчжоу Хакка сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

24' Косович Небойша разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Г О О О О Л - Жанг Юнинг наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

21' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Цзинь Пэнксян получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Цзинь Пэнксян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Команда Бэйцзин Гоань забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Жанг Юнинг забивает с правой ноги!

9' Матч возобновлен

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

6' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

6' Чао-Шэн Ян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Игрок из команды Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру