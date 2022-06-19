19' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хороший удар издали нанес Haoyang Xu , но отличный сейв сделал Junling Yan. Угловой.

17' Станчу Николае пробил со штрафного прямо в стенку

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

12' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Хороший удар издали нанес Станчу Николае , но отличный сейв сделал Junling Yan. Угловой.

7' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

6' Как он промахнулся? Паулиньо Пауло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

6' Отличные скиллы показывает Паулиньо Пауло , обводя своих соперников

4' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Имин Лю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

2' Идеальный солнечный день для футбола

2' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота