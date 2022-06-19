Стадион: Dalian Sports Center Stadium
2:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
22'
25'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
30
Се
Пэнфэй
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
2
Ли
Ан
27
Цзин
Фэн
20
Shiyuan
Yang
26
Chunxin
Chen
33
Zhurun
Liu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
10 Yifei SangПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
-
1 Fei Wu
-
-
-
-
31 Луо Сенвен
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
- Защитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Chunxin ChenПолузащитник
-
33 Zhurun LiuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
- Полузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
17 Binbin Chen
-
-
37 Xuhuang Chen
-
39 Baiyang Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|3
|0.6
|Давидсон
|3
|0.6
|Станчу Николае
|2
|0.4
|Се Пэнфэй
|2
|0.4
|Haoyang Xu
|1
|0.2
|Сантос Уоллес
|1
|0.2
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.2
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.2
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Ademilson
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цзин Фэн
|1
|0.2
|Линьпэн Чжан
|1
|0.2
|Ндиайе Чериф
|1
|0.2
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Xu
|0
|1
|Хуань Фу
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Shiyuan Yang
|1
|0
|Паулиньо Пауло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
14%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|5
|4
|1
|0
|16 - 2
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Шэньчжэнь
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|11.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|3.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|2:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Хэбей Форчун
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0