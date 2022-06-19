Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Отличные скиллы показывает Давидсон , обводя своих соперников

83' После штрафного удара,который нанес Ли Ан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

80' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Ндиайе Чериф получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Ндиайе Чериф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Сантос Уоллес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Чао Хэ получил желтую карточку от судьи

75' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Marcao уходит с поля и его заменяет Давидсон

71' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

70' Паулиньо Пауло из команды Шанхай СИПГ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

70' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хан Жэнь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Игра в одни ворота сейчас. Шанхай СИПГ доминирует и владеет мячом

65' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Сантос Уоллес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Marcao пробует нанести удар издали, но Junling Yan держит все под контролем

60' Хороший удар издали нанес Ademilson , но отличный сейв сделал Junling Yan. Угловой.

57' Г О О О О О О Л - Ндиайе Чериф из команды Шанхай СИПГ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

56' Ох, красивый был бы гол! Marcao пробил с лета в перекладину!

55' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

54' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Ademilson выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Имин Лю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Сантос Уоллес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.