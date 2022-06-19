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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Три Таунс
2:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
10' Гол
Marcao V
21' Желтая карточка
Shiyuan Yang
2:0
24' Гол
Хан Жэнь
2:1
57' Гол
Ндиайе Чериф
75' Желтая карточка
Чао Хэ
90'+6

Ход матча

10'
Marcao V
(Се Пэнфэй)
1:0
21'
 
Shiyuan Yang
24'
Хан Жэнь
(Станчу Николае)
2:0
37'
 
Xin Xu
Shiyuan Yang
37'
 
Ндиайе Чериф
Chunxin Chen
55'
Чао Хэ
Се Пэнфэй
 
57'
2:1
Ндиайе Чериф
(Цзин Фэн)
58'
 
Guan He
Шэньчао Ван
72'
 
Baiyang Liu
Zhurun Liu
72'
Давидсон
Marcao V
 
75'
Чао Хэ
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
30
Се
Пэнфэй
12
Xiaobin
Zhang
II
43
Станчу
Николае
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
7
Ademilson
1
Цзюнь-Лин
Янь
11
Вэньцзюнь
Люй
5
Линьпэн
Чжан
2
Ли
Ан
4
Шэньчао
Ван
27
Цзин
Фэн
20
Shiyuan
Yang
25
Muzepper
Mirahmetjan
26
Chunxin
Chen
33
Zhurun
Liu
9
Паулиньо
Пауло
Ухань Три Таунс
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 4 0.8
Давидсон 3 0.6
Станчу Николае 2 0.4
Се Пэнфэй 2 0.4
Haoyang Xu 1 0.2
Хан Жэнь 1 0.2
Сантос Уоллес 1 0.2
Xiaobin Zhang II 1 0.2
Yifei Sang 1 (1) 0.2
Ханьвэнь Дэн 0 0
Ademilson 0 0
Zhang Hui 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 2 0.4
Цзин Фэн 1 0.2
Линьпэн Чжан 1 0.2
Вэньцзюнь Люй 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 2 0
Чао Хэ 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shiyuan Yang 2 0
Xin Xu 0 1
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Паулиньо Пауло 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

16
4
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
3
19%
1
25%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
2
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Спорт Юниверсити 4:0
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1
Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Xian Wolves 1:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 0 1 4 0 - 9 1
17. Хэбей Форчун 0:0 5 0 1 4 2 - 11 1
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 0:0 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Хэбей Форчун 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 0 2 0 - 7 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 92'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      91'
      Станчу Николае на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Huachen Zhang нанес удар головой, но Dianzuo Liu спокойно отбил мяч.
    • 90'
      Линьпэн Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
    • 90'
      Контроль мяча: Ухань Три Таунс: 34%, Шанхай СИПГ: 66%.
    • 90'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 89'
      Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ухань Три Таунс 2:1 Шанхай СИПГ онлайн

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