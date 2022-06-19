Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yaxiong Bao не дал случится голу! Afrden Asqer должен был забивать, но Yaxiong Bao сделал отличный сейв

Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Браунинг Тайас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Daogang Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Guangliang Huang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ximing Pan наказан за толчок Afrden Asqer

13' Afrden Asqer наказан за толчок Yaxiong Bao

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Shaocong Wu из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Wei Zhang нанес удар издали, а Shibo Liu отбил его обратно в игру!

4' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

2' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру