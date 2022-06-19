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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0:0
Первый тайм: 27'
Хэбей Форчун
0'
20' Желтая карточка
Wei Zhang2
22' Желтая карточка
Afrden Asqer

Ход матча

20'
 
Wei Zhang2
22'
Afrden Asqer
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Хэбей Форчун
2.45
3.25
4.30
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
38
Rijin
Chen
2
Браунинг
Тайас
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
7
Вэй
Ши-Хао
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
20
Huaze
Gao
32
Хайфэн
Дин
8
Daogang
Yao
42
Yunan
Gao
7
Tianyuan
Xu
38
Wei
Zhang2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2
Хэбей Форчун
4-5-1

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Хэбей Форчун

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
5:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:3
С
2:2
С
3:0
С
2:0
К
1:0
С
0:3
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 2 0.4
Lin Cui 0 0
Xuchen Yao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 3 0
Shaocong Wu 1 1
Yu Hou 2 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Rijin Chen 1 0
Hengbo Fan 1 0
Likai Wan 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ximing Pan 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Tianyuan Xu 1 0
Lin Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 4 3 1 0 12 - 4 10
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 3 0 6 - 5 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Чанчунь Ятай 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Ченду Беттер Сити 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
15. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 0 1 4 0 - 9 1
17. Хэбей Форчун 0:0 5 0 1 4 2 - 11 1
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Чанчунь Ятай 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Ченду Беттер Сити 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 0:0 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Мэйчжоу Хакка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хэнань Цзянье 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Хэбей Форчун 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
18. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 25'
    Wei Zhang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 24'
    Tianyuan Xu из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Хэбей Форчун начинает контратаку
  • 24'
    Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Lin Cui из команды Хэбей Форчун отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    22'
    Afrden Asqer получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    21'
    Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд опасно и грубо сыграл. Daogang Yao пострадал.
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Хэбей Форчун
    2.45
    3.25
    4.30
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Хэбей Форчун онлайн

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    Гуанчжоу Эвергранд
    Хэбей Форчун
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