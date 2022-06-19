Стадион: Джинжоу
0:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
20'
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
38
Rijin
Chen
6
Yang
Li3
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
22
Afrden
Asqer
28
Ling
Jie
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
20
Huaze
Gao
32
Хайфэн
Дин
42
Yunan
Gao
38
Wei
Zhang2
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Rijin ChenЗащитник
- Защитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Afrden AsqerПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
13 Likai Wan
-
-
26 Long Chen
-
-
34 Yu Hou
-
27 Suowei Wei
-
18 Hengbo Fan
-
36 Minghe Wei
-
-
23 Jiaheng Li
-
14 Zili Zhang
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
32 Хайфэн ДинПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Wei Zhang2Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Hanru Guo
-
34 Jiajun Pang
-
45 Ziye Zhao
-
33 Yixuan Yang
-
25 Wei Liao
-
17 Xintao Song
-
37 Xing Jin
-
11 Xuchen Yao
-
14 Yunhua Chen
-
22 Ren Wei
-
29 Chenyu Yang
-
31 Hongwei Sun
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Хэбей Форчун
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|2
|0.4
|Lin Cui
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|3
|0
|Shaocong Wu
|1
|1
|Yu Hou
|2
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Rijin Chen
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ximing Pan
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Tianyuan Xu
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1
Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Хайню 5:0
Хэбей Форчун
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|3
|1
|0
|12 - 4
|10
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Шэньчжэнь
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Ухань Цзалл
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Ченду Беттер Сити
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|15.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|3.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Чанчунь Ятай
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Ченду Беттер Сити
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хэнань Цзянье
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Хэбей Форчун
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Чжэцзян Профессионал
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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