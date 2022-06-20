Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Яо Вейхуи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

48' Ziyi Niu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Ziyi Niu получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Ziyi Niu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Каранга Фернандо имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

42' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Как он промахнулся? Дурадо Энрике имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

35' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Yihao Zhong навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Шангуань Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ши Ксиаотиан взял и забрал мяч на выходе

23' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

23' Ziyi Niu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

20' Дурадо Энрике пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

19' Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо , обводя своих соперников

19' Ши Ксиаотиан взял и забрал мяч на выходе

18' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' После удара головой, который сделал Тан Лонг мяч выносится вратарем на угловой

15' Shuai Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Ши Ксиаотиан взял и забрал мяч на выходе

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Тан Лонг получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Шунич Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

9' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

8' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Pengfei Han получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Pengfei Han на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Дурадо Энрике из команды Хэнань Цзянье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

6' Отличные скиллы показывает Дурадо Энрике , обводя своих соперников

6' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Шангуань Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Плохо сыграл Shuai Yang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Плохо сыграл Ziyi Niu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола