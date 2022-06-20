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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
0:0
Второй тайм: 59'
Хэнань Цзянье
0'
46' Желтая карточка
Weihui Rao

Ход матча

45'
 
Jiahui Liu
Ziyi Niu
46'
Н'Длову Дино
Неграо Жуниор
 
46'
Jinxian Wang
Chengjian Liao
 
46'
Сержиньо Солер
Yufeng Zhang
 
46'
Weihui Rao
 
58'
Qi Cui
Jinxian Wang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Хэнань Цзянье
3.15
3.45
3.15
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
19
Chengjian
Liao
15
Dilemet
Tudi
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
9
Неграо
Жуниор
11
Erik
IV
24
Xiaotian
Shi
23
Шунич
Тони
3
Shuai
Yang2
27
Ziyi
Niu
33
Dilmurat
Mawlanyaz
6
Шангуань
Ван
28
Ма
Ксянгью
29
Yihao
Zhong
8
Zichang
Huang
7
Каранга
Фернандо
9
Дурадо
Энрике
Чанчунь Ятай
3-4-3
Хэнань Цзянье
3-4-1-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Хэнань Цзянье

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
5 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.6
Erik IV 1 0.2
Неграо Жуниор 1 0.2
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 4 0.8
Дурадо Энрике 2 0.4
Межеевски Адриан 1 0.2
Yuhao Zhao 1 0.2
Boxuan Feng 1 0.2
Ма Ксянгью 1 0.2
Shuai Yang2 1 0.2
Dong Han 1 0.2
Zichang Huang 0 0
Yihao Zhong 0 0
Ziyi Niu 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 2 0
Дурадо Энрике 2 0
Yihao Zhong 2 0
Шангуань Ван 1 0
Yuhao Zhao 1 0
Xin Luo 1 0
Ма Ксянгью 1 0
Zhixuan Du 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 2:2
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Сычуань Цзюнью 1:1 Хэнань Цзянье - Чуньцинь Лифан 2:0 Meixian Techand - Хэнань Цзянье 1:5 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Циндао Хайню - Хэнань Цзянье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Мэйчжоу Хакка 0:0 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
14. Ченду Беттер Сити 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
15. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 0:0 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Чанчунь Ятай 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    59'
    Yihao Zhong на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 59'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 58'
    Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Jinxian Wang получил травму и заменен. Qi Cui выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    57'
    Jinxian Wang возвращается на поле.
  • 57'
    Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Хэнань Цзянье контролирует мяч.
  • 56'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    56'
    Ох, нехорошо это выглядит. Jinxian Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    56'
    Jinxian Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    56'
    Тан Лонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    55'
    Jiahui Liu из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Тан Лонг пострадал.
  • 55'
    Контроль мяча: Чанчунь Ятай: 51%, Хэнань Цзянье: 49%.
  • 55'
    Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
  • 55'
    Шангуань Ван делает длинную передачу вперед
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    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Хэнань Цзянье
    3.15
    3.45
    3.15
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    Чанчунь Ятай
    Хэнань Цзянье
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