Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Голкипер мог бы сыграть и получше

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

45' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Vas Nunez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ruibao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Yilin Yang нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!

42' Генг Ксиаофенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Косович Небойша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

35' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Тактическая замена. Mingtian Hu уходит с поля и его заменяет Romulo

29' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

29' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Tao Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' О, нет. Из многообещающей позиции Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

26' Ким Мин-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Zhechao Chen получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Zhechao Chen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Вуканович Алекса имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

19' Косович Небойша разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Ган Руи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

12' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

3' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.