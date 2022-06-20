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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ченду Беттер Сити
0:0
Второй тайм: 64'
Мэйчжоу Хакка
0'
18' Желтая карточка
Gan Rui
54' Желтая карточка
Чоу Тим
57' Желтая карточка
Tao Liu

Ход матча

18'
Gan Rui
 
31'
Ромуло
Mingtian Hu
 
46'
Фелипе
Baixu Xiang
 
46'
 
Junfeng Li
Vas Nunez
46'
 
Wei Cui III
Liang Shi
54'
Чоу Тим
 
56'
 
Хунбо Инь
Shuai Li II
57'
Tao Liu
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ченду Беттер Сити
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.60
3.45
3.95
Все Коэффициенты
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
16
Mingtian
Hu
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
2
Hetao
Hu
19
Baixu
Xiang
11
Ким
Мин-У
22
Yu
Hou
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
4
Vas
Nunez
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
25
Rodrigo
Henrique
30
Shuai
Li
II
9
Вуканович
Алекса
Ченду Беттер Сити
3-5-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Мэйчжоу Хакка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
1:2
ПЛК
0:0
КЛГП
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.2
Chao Gan 1 0.2
Фелипе 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.4
Косович Небойша 1 0.2
Вуканович Алекса 1 0.2
Дугалич Раде 1 0.2
Yilin Yang 1 0.2
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 1 1
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Hetao Hu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 0:0 5 3 2 0 12 - 4 11
3. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 4 3 0 1 5 - 4 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Мэйчжоу Хакка 0:0 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
14. Ченду Беттер Сити 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
15. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
16. Чжэцзян Профессионал 4 0 2 2 2 - 5 2
17. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 1 - 10 0
18. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 0:0 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Чанчунь Ятай 0:0 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Шанхай Шеньхуа 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 0 - 4 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Мэйчжоу Хакка 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ченду Беттер Сити 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Чанчунь Ятай 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Чжэцзян Профессионал 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Лучшие коэффициенты
    Ченду Беттер Сити
    Ничья
    Мэйчжоу Хакка
    3.60
    3.45
    3.95
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