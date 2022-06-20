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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ченду Беттер Сити
0:0
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
17' Желтая карточка
Gan Rui
54' Желтая карточка
Чоу Тим
58' Желтая карточка
Tao Liu
90' Желтая карточка
Wei Cui III
90' Желтая карточка
Фелипе
90'+6

Ход матча

17'
Gan Rui
 
31'
Ромуло
Mingtian Hu
 
46'
Фелипе
Baixu Xiang
 
46'
 
Junfeng Li
Vas Nunez
46'
 
Wei Cui III
Liang Shi
54'
Чоу Тим
 
56'
 
Хунбо Инь
Shuai Li II
58'
Tao Liu
 
74'
Апаресидо Джонатан
Виндбихлер Рихард
 
74'
Jing Hu
Gan Rui
 
82'
 
Инь Цуняо
Вуканович Алекса
89'
Junlin Min
Chao Gan
 
90'
 
Wei Cui III
90'
Фелипе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
17
Gan
Rui
16
Mingtian
Hu
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
2
Hetao
Hu
19
Baixu
Xiang
11
Ким
Мин-У
22
Yu
Hou
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
4
Vas
Nunez
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
25
Rodrigo
Henrique
30
Shuai
Li
II
9
Вуканович
Алекса
Ченду Беттер Сити
3-5-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Мэйчжоу Хакка

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
1:2
ПЛК
0:0
КЛГП
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.2
Chao Gan 1 0.2
Фелипе 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.4
Косович Небойша 1 0.2
Вуканович Алекса 1 0.2
Дугалич Раде 1 0.2
Yilin Yang 1 0.2
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 2 1
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Фелипе 1 0
Tao Liu 1 0
Hetao Hu 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 0:1 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Чжэцзян Профессионал 3:0 5 1 2 2 5 - 5 5
14. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
15. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 0:1 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 3:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 0:3 3 0 0 3 0 - 7 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0
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    • 92'
      Zhechao Chen из команды Мэйчжоу Хакка делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 92'
      Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 92'
      Мэйчжоу Хакка пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Травма, повреждение
      90'
      Hetao Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Желтая карточка
      90'
      Wei Cui из команды Мэйчжоу Хакка получает желтую после опасной игры.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Мэйчжоу Хакка контролирует мяч.
    • 89'
      Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Meixian Tsang Hin-chi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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