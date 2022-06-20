Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Felipe получил травму и медбригада забирает его с поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Ruibao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Матч возобновлен

88' Hetao Hu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Felipe из команды Ченду Беттер Сити не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

78' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Тактическая замена. Ган Руи уходит с поля и его заменяет Jing Hu

73' Генг Ксиаофенг взял и забрал мяч на выходе

73' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

72' Felipe из команды Ченду Беттер Сити нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Junjian Liao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Дугалич Раде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Как он промахнулся? Вуканович Алекса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

62' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ruibao Hu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Tao Liu получил желтую карточку от судьи

58' Tao Liu наказан за толчок Вуканович Алекса

57' Felipe из команды Ченду Беттер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Вуканович Алекса наказан за толчок Tao Liu

55' Голкипер мог бы сыграть и получше

54' Рефери не любит споров - именно за это Чоу Тим сейчас получил желтую

52' Вуканович Алекса наказан за толчок Tao Liu

51' Romulo из команды Ченду Беттер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Косович Небойша решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Rodrigo Henrique нанес удар головой, но Генг Ксиаофенг спокойно отбил мяч.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Baixu Xiang уходит с поля и его заменяет Felipe