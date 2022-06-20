Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаGan Rui
54' Желтая карточкаЧоу Тим
58' Желтая карточкаTao Liu
90' Желтая карточкаWei Cui III
90' Желтая карточкаФелипе
90'+6
Ход матча
17'
31'
46'
46'
46'
54'
56'
58'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
26
Tao
Liu
17
Gan
Rui
16
Mingtian
Hu
39
Chao
Gan
8
Чоу
Тим
2
Hetao
Hu
19
Baixu
Xiang
11
Ким
Мин-У
22
Yu
Hou
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
19
Yilin
Yang
30
Shuai
Li
II
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Gan RuiПолузащитник
-
16 Mingtian HuПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
2 Hetao HuПолузащитник
-
19 Baixu XiangНападающий
-
11 Ким Мин-УНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
31 Ting YangЗащитник
-
9 ФелипеПолузащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Xingyu Hu
-
13 Jing Hu
-
21 Junjie Meng
-
27 Bin Liu2
-
36 Junchen Gou
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Shuai Li IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
-
33 Sheng Liu
-
37 Guokang Chen
-
-
34 Zhilue Tao
-
-
7 Yi Guo
-
28 Haochang Cai
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Мэйчжоу Хакка
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhuoyi Feng
|1
|0.2
|Chao Gan
|1
|0.2
|Фелипе
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|2
|0.4
|Косович Небойша
|1
|0.2
|Вуканович Алекса
|1
|0.2
|Дугалич Раде
|1
|0.2
|Yilin Yang
|1
|0.2
|Yihu Yang
|0
|0
|Guokang Chen
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|2
|1
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Tao Liu
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Шэньси Атлетик 3:1
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Нанкин Сити - Мэйчжоу Хакка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Шэньчжэнь
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Ухань Цзалл
|0:1
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|5
|0
|0
|5
|1 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ухань Цзалл
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|0:1
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|3:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|8.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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