Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

40' Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

38' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

35' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

35' Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

33' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко забивает с правой ноги!

31' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Bin Gu . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Джианг Джихон не смог попасть в створ ударом издали

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Матч возобновлен

26' Джианг Джихон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Г О О О О Л - Jin Cheng забивает с левой ноги!

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

21' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Jinliang Zhang нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

16' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Bin Gu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Zhizhao Chen нанес удар, мяч был парирован, но Bo Zhao не удержал его в руках.

13' Tixiang Li нанес удар издали, а Bo Zhao отбил его обратно в игру!

11' Gong Zhang пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чжэцзян Профессионал будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко забивает ударом с правой ноги!

6' Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру