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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:3
Перерыв
Чжэцзян Профессионал

Ход матча

6'
0:1
Андрияшевич Франко
24'
0:2
Jin Cheng
(Мушекви Няша)
31'
0:3
Андрияшевич Франко
(Jin Cheng)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Чжэцзян Профессионал
8.80
3.98
1.46
Все Коэффициенты
1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
36
Zhengyu
Huang
4
Gong
Zhang
15
Peng
Wang
31
Jinliang
Zhang
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
9
Hong
Gui
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Гуанчжоу Фули
3-4-2-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chengru Wu 1 0.2
Hong Gui 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 2 0.4
Мушекви Няша 1 0.2
Jin Cheng 1 0.2
Ulrich Ewolo 1 0.2
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 1 0
Yajun Chen 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bin Gu 3 0
Цзяци Чжан 1 1
Андрияшевич Франко 1 0
Matheus XIII 1 0
Xin Yue 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Bo Zhao 1 0
Tianyu Gao 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 0:1 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Чжэцзян Профессионал 3:0 5 1 2 2 5 - 5 5
14. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
15. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 5 0 0 5 1 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 0:1 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 3:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 0:3 3 0 0 3 0 - 7 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 0:1 3 2 0 1 2 - 1 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Чжэцзян Профессионал 3:0 4 1 1 2 5 - 5 4
8. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • 47'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Tixiang Li из команды Гуанчжоу Фули заходит слишком далеко, он валит Xin Yue.
  • 46'
    Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Tixiang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 37%, Чжэцзян Профессионал: 63%.
  • 45'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    8.80
    3.98
    1.46
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    Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:3 Чжэцзян Профессионал онлайн

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