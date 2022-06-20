Стадион: Wuyuan River Stadium
2:4
Конец матча
0'
0:1
6' ГолАндрияшевич Франко
0:2
24' ГолJin Cheng
0:3
31' ГолАндрияшевич Франко
0:4
50' ГолUlrich Ewolo
51' Желтая карточкаGong Zhang
1:4
54' ГолGong Zhang
55' Желтая карточкаJinliang Zhang
56' Желтая карточкаYuncheng Fu
71' Желтая карточкаЦзяци Чжан
2:4
76' ГолTixiang Li
90' Желтая карточкаJunsheng Yao
90'+5
Ход матча
6'
24'
0:2
31'
0:3
50'
0:4
51'
54'
1:4
55'
56'
61'
65'
65'
71'
76'
2:4
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 10
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
15
Peng
Wang
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
9
Hong
Gui
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
31
Bin
Gu
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
17 Yuncheng FuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Jiaqi Han
-
26 Wenhao Long
-
30 Yajun Chen
-
27 Zhuoxuan Li
-
41 Junjie Wu
-
38 Yongjia Li
-
34 Feng Wei
-
37 Yongjun Wen
-
35 Jiajun Liao
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
26 Tianyu GaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
-
17 Wei LongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
24 Yijia Li
-
12 Jinfeng Lai
-
19 Yu Dong
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tixiang Li
|1
|0.2
|Gong Zhang
|1
|0.2
|Chengru Wu
|1
|0.2
|Hong Gui
|0
|0
|Zhizhao Chen
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|2
|0.4
|Ulrich Ewolo
|2
|0.4
|Мушекви Няша
|1
|0.2
|Jin Cheng
|1
|0.2
|Цзяци Чжан
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|2
|1
|Bin Gu
|3
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Bo Zhao
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Шэньчжэнь
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Ухань Цзалл
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Шицзячжуан
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Тянцзинь Тэда
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шицзячжуан
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Шэньчжэнь
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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