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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
2:4
Конец матча
Чжэцзян Профессионал
0'
0:1
6' Гол
Андрияшевич Франко
0:2
24' Гол
Jin Cheng
0:3
31' Гол
Андрияшевич Франко
0:4
50' Гол
Ulrich Ewolo
51' Желтая карточка
Gong Zhang
1:4
54' Гол
Gong Zhang
55' Желтая карточка
Jinliang Zhang
56' Желтая карточка
Yuncheng Fu
71' Желтая карточка
Цзяци Чжан
2:4
76' Гол
Tixiang Li
90' Желтая карточка
Junsheng Yao
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Андрияшевич Франко
24'
0:2
Jin Cheng
(Мушекви Няша)
31'
0:3
Андрияшевич Франко
(Jin Cheng)
46'
 
Yang Wang
Zheng'ao Sun
46'
Feng Wei
Peng Wang
 
50'
0:4
Ulrich Ewolo
(Цзяци Чжан)
51'
Gong Zhang
 
54'
Gong Zhang
(Hong Gui)
1:4
55'
Jinliang Zhang
 
56'
Yuncheng Fu
 
61'
 
Yu Dong
Ulrich Ewolo
61'
 
Ablikim Abdusalam
Tianyu Gao
65'
Yajun Chen
Gong Zhang
 
65'
Yongjun Wen
Hong Gui
 
71'
 
Цзяци Чжан
72'
 
Junsheng Yao
Jin Cheng
76'
Tixiang Li
(Zhizhao Chen)
2:4
77'
Jiajun Liao
Jinliang Zhang
 
77'
 
Haoran Zhong
Цзяци Чжан
81'
Yunlong Fan
Zhengyu Huang
 
90'
 
Junsheng Yao

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Yuelei
Cheng
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
17
Yuncheng
Fu
36
Zhengyu
Huang
4
Gong
Zhang
15
Peng
Wang
31
Jinliang
Zhang
32
Zhizhao
Chen
10
Tixiang
Li
9
Hong
Gui
33
Bo
Zhao
26
Tianyu
Gao
4
Zheng'ao
Sun
2
Лён
Нок-Хан
28
Xin
Yue
29
Цзяци
Чжан
7
Ulrich
Ewolo
31
Bin
Gu
11
Андрияшевич
Франко
22
Jin
Cheng
30
Мушекви
Няша
Гуанчжоу Фули
3-4-2-1
Чжэцзян Профессионал
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tixiang Li 1 0.2
Gong Zhang 1 0.2
Chengru Wu 1 0.2
Hong Gui 0 0
Zhizhao Chen 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 2 0.4
Ulrich Ewolo 2 0.4
Мушекви Няша 1 0.2
Jin Cheng 1 0.2
Цзяци Чжан 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 2 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 2 1
Bin Gu 3 0
Андрияшевич Франко 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Xin Yue 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Bo Zhao 1 0
Tianyu Gao 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
1
7%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1
Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0 Гуанчжоу Фули - Гуанчжоу Эвергранд 3:3
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0
Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0 Сучжоу Донву - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Цзянси Ляньшэн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Шэньчжэнь 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Ухань Цзалл 5 3 0 2 5 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 7 - 6 7
8. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Шицзячжуан 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
15. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Тянцзинь Тэда 4 0 2 2 3 - 5 2
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Бэйцзин Гоань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Шэньчжэнь 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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