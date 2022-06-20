Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Jin Cheng нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.

48' Команда Чжэцзян Профессионал играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Zheng'ao Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Tixiang Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

38' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

35' Bo Zhao взял и забрал мяч на выходе

35' Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

33' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко забивает с правой ноги!

31' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал разрезает оборону соперника отличным пасом

31' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Хорошую попытку сделал Bin Gu . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Джианг Джихон не смог попасть в створ ударом издали

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Мушекви Няша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Матч возобновлен

26' Джианг Джихон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Г О О О О Л - Jin Cheng забивает с левой ноги!

24' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

21' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Jinliang Zhang нанес удар головой, но Bo Zhao спокойно отбил мяч.

16' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Bin Gu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Zhizhao Chen нанес удар, мяч был парирован, но Bo Zhao не удержал его в руках.

13' Tixiang Li нанес удар издали, а Bo Zhao отбил его обратно в игру!

11' Gong Zhang пробует нанести удар издали, но Bo Zhao держит все под контролем

10' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чжэцзян Профессионал будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

6' Г О О О О Л - Андрияшевич Франко забивает ударом с правой ноги!

6' Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Чжэцзян Профессионал идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе

3' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру