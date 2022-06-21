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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
4:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
2' Гол
Жанг Юнинг
43' Желтая карточка
Gang Wang
47' Желтая карточка
Dehai Zou
2:0
52' Гол
Дабао Юй
58' Желтая карточка
Мемишевич Самир
3:0
60' Гол
Жанг Юнинг
3:1
63' Гол
Ачеампонг Франк
4:1
88' Гол
Ziming Wang
90'+5

Ход матча

2'
Жанг Юнинг
(Чжанг Сичже)
1:0
43'
Gang Wang
 
46'
 
Wai-Tsun Dai
Haofeng Xu
47'
Dehai Zou
 
52'
Дабао Юй
(Мемишевич Самир)
2:0
58'
Мемишевич Самир
 
60'
Жанг Юнинг
(Gang Wang)
3:0
63'
3:1
Ачеампонг Франк
69'
Tianyi Gao
Marko Dabro
 
70'
 
Кэ Сунь
Yeljan Shinar
70'
 
Ruifeng Huang
Yue Liu
77'
Ziming Wang
Жанг Юнинг
 
87'
 
Dalun Zheng
Юнпо Ван
88'
Ziming Wang
4:1
89'
Guobo Liu
Чжанг Сичже
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

14
Dehai
Zou
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
36
Shaowen
Liang
27
Gang
Wang
5
Мемишевич
Самир
6
Чи
Чжунго
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
9
Жанг
Юнинг
30
Marko
Dabro
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
13
Haofeng
Xu
5
Лим
Чхэ-Мин
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
20
Yue
Liu
28
Yuanyi
Li
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
7
Ачеампонг
Франк
Бэйцзин Гоань
3-4-1-2
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 5 1
Дабао Юй 2 0.4
Цзинь Пэнксян 1 0.2
Marko Dabro 1 0.2
Ziming Wang 1 0.2
Мемишевич Самир 0 0
Чжанг Сичже 0 0
Gang Wang 0 0
Guobo Liu 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.8
Wai-Tsun Dai 1 0.2
Алессандрини Ромен 1 0.2
Shuai Pei 1 0.2
Yuanyi Li 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 2 0
Мемишевич Самир 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 0 1
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Shaowen Liang 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Бэйцзин Гоань 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ухань Цзалл 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Тянцзинь Тэда 2:0 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шицзячжуан 0:2 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Шицзячжуан 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
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  • 92'
    Как он промахнулся? Ziming Wang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 92'
    Бэйцзин Гоань начинает контратаку
  • 92'
    Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    92'
    Чжипэн Цзян из команды Шэньчжэнь подал угловой справа.
  • 92'
    Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 91'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
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