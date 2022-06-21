Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Бэйцзин Гоань имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Матч возобновлен

46' Marko Dabro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Чжаб Юан нанес удар, мяч был парирован, но Dehai Zou не удержал его в руках.

43' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ван Ган получает желтую карточку за неспортивное поведение

41' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Yue Liu из команды Шэньчжэнь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Чжан Лу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Shaowen Liang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Yuanyi Li нанес удар издали, а Dehai Zou отбил его обратно в игру!

26' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

23' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Юнпо Ван нанес удар, мяч был парирован, но Dehai Zou не удержал его в руках.

20' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Чжипэн Цзян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Ачеампонг Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Yuanyi Li пробил со штрафного прямо в стенку

15' Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Yuanyi Li не смог попасть в створ ударом издали

10' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

8' Marko Dabro пробует нанести удар издали, но Лу Чжан держит все под контролем

8' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Haofeng Xu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Чжаб Юан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Бэйцзин Гоань идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре