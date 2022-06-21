Стадион: Hengbei Football Town Field
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЖанг Юнинг
43' Желтая карточкаGang Wang
47' Желтая карточкаDehai Zou
2:0
52' ГолДабао Юй
58' Желтая карточкаМемишевич Самир
3:0
60' ГолЖанг Юнинг
3:1
63' ГолАчеампонг Франк
4:1
88' ГолZiming Wang
90'+5
Ход матча
2'
1:0
43'
47'
52'
2:0
58'
60'
3:0
63'
3:1
70'
70'
87'
88'
4:1
89'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
14
Dehai
Zou
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
27
Gang
Wang
17
Кан
Сан-У
10
Чжанг
Сичже
30
Marko
Dabro
1
Чжан
Лу
13
Haofeng
Xu
11
Yuan
Zhang1
21
Чжипэн
Цзян
20
Yue
Liu
28
Yuanyi
Li
39
Юнпо
Ван
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
27 Gang WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marko DabroНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
33 Kunyue Ma
-
15 Tianyi Gao
-
19 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
32 Guobo Liu
-
3 Yang Yu1
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
20 Yue LiuПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
-
14 Yuan Zhang2
-
19 Yue Xu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шэньчжэнь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|5
|1
|Дабао Юй
|2
|0.4
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.2
|Marko Dabro
|1
|0.2
|Ziming Wang
|1
|0.2
|Мемишевич Самир
|0
|0
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.8
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.2
|Алессандрини Ромен
|1
|0.2
|Shuai Pei
|1
|0.2
|Yuanyi Li
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|2
|0
|Мемишевич Самир
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Чендун Чжан
|0
|1
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
5
4
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
40%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
27%
1
14%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0
Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ухань Цзалл
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шицзячжуан
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шицзячжуан
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Шицзячжуан
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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