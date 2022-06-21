Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Тянцзинь Тэда играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Давид Андухар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' О, нет. Из многообещающей позиции Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

39' Фарлей Роса из команды Тянцзинь Тэда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

33' Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Jiamin Xu отбил мяч на угловой после удара Chuangyi Lin из штрафной площади.

32' Jianan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

31' Фарлей Роса не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

30' Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали

29' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Г О О О О Л - Ба Дунь забивает с правой ноги!

16' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Тянцзинь Тэда будет все-таки засчитан.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Фарлей Роса нанес удар, мяч был парирован, но Puliang Shao не удержал его в руках.

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Фарлей Роса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Yang Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Как он промахнулся? Oscar Taty Maritu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

1' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.