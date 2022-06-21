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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:2
Второй тайм: 56'
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
12' Гол
Weijun Xie
0:2
16' Гол
Ба Дунь
48' Желтая карточка
Zhe Jiang

Ход матча

12'
0:1
Weijun Xie
(Фарлей Роса)
16'
0:2
Ба Дунь
(Weijun Xie)
46'
Yiming Yang
Zhongliu Chen
 
46'
 
Taoyu Piao
Фарлей Роса
48'
Zhe Jiang
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Тянцзинь Тэда
3.24
3.00
2.37
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
21
Zhe
Jiang
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
28
Xiaotian
Yang
22
Hao
Guo
31
Zhongliu
Chen
8
Chuangyi
Lin
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
11
Bughrahan
Iskandar
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
8
Yingjie
Zhao
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
Шицзячжуан
4-3-3
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.2
Kaimu Zheng 1 0.2
Bughrahan Iskandar 1 0.2
Chuangyi Lin 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Weijun Xie 1 0.2
Радонич Деян 1 0.2
Qiuming Wang 1 0.2
Eder Lima II 1 0.2
Ба Дунь 1 0.2
Фарлей Роса 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радонич Деян 1 0
Qiuming Wang 1 0
Yinong Tian 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Бэйцзин Гоань 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Шаньдун Тайшань 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ухань Цзалл 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
9. Далянь Ифан 4 1 3 0 6 - 4 6
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Тянцзинь Тэда 2:0 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шицзячжуан 0:2 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
4. Шаньдун Тайшань 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 0:2 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2:0 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 2:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Шицзячжуан 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Далянь Ифан 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      50'
      Weijun Xie задерживает мяч рукой
    • 50'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Шицзячжуан: 57%, Тянцзинь Тэда: 43%.
    • 50'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      49'
      Taoyu Piao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      48'
      Zhe Jiang получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      48'
      Безумный фол. Zhe Jiang грубо играет против соперника. Пострадал Taoyu Piao
    • Фол, нарушение
      48'
      Юфенг Бай наказан за толчок Xinyu Liu
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Шицзячжуан
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    3.24
    3.00
    2.37
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шицзячжуан 0:2 Тянцзинь Тэда онлайн

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