Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:2
Второй тайм: 56'
Ход матча
12'
0:1
16'
0:2
48'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
14
Puliang
Shao
21
Zhe
Jiang
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
22
Hao
Guo
20
Xinyu
Liu1
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
- Защитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Xinyu Liu1Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Yiming Yang
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
15 Радонич ДеянНападающий
- Нападающий
-
16 Zihao Yang
-
-
32 Yuanjie Su
-
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
37 Xuelong Sun
-
33 Yue Song
-
31 Yinong Tian
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.2
|Kaimu Zheng
|1
|0.2
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.2
|Chuangyi Lin
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Weijun Xie
|1
|0.2
|Радонич Деян
|1
|0.2
|Qiuming Wang
|1
|0.2
|Eder Lima II
|1
|0.2
|Ба Дунь
|1
|0.2
|Фарлей Роса
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радонич Деян
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|4.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|5.
|Шаньдун Тайшань
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ухань Цзалл
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|9.
|Далянь Ифан
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шицзячжуан
|0:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|4.
|Шаньдун Тайшань
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Далянь Ифан
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шицзячжуан
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Гуанчжоу Фули
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Хэнань Цзянье
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Шицзячжуан
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|12.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Далянь Ифан
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Чанчунь Ятай
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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