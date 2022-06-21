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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
0:2
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
0:1
12' Гол
Weijun Xie
0:2
16' Гол
Ба Дунь
48' Желтая карточка
Zhe Jiang
58' Желтая карточка
Qiuming Wang
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Weijun Xie
(Фарлей Роса)
16'
0:2
Ба Дунь
(Weijun Xie)
46'
Yiming Yang
Zhongliu Chen
 
46'
 
Taoyu Piao
Фарлей Роса
48'
Zhe Jiang
 
58'
 
Qiuming Wang
65'
 
Xuelong Sun
Yan Shi
65'
Fuyu Ma
Bughrahan Iskandar
 
66'
Kaimu Zheng
Yang Liu II
 
69'
Yifeng Zang
Hao Guo
 
77'
 
Берич Роберт
Weijun Xie
77'
 
Yinong Tian
Ба Дунь
78'
Sabit Abdusalam
Chuangyi Lin
 
88'
 
Yue Song
Yingjie Zhao

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

14
Puliang
Shao
21
Zhe
Jiang
6
Yun
Yang
30
Yang
Liu
II
28
Xiaotian
Yang
22
Hao
Guo
31
Zhongliu
Chen
8
Chuangyi
Lin
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
11
Bughrahan
Iskandar
26
Jiamin
Xu
20
Jianan
Wang
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
19
Yuefeng
Bai
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
8
Yingjie
Zhao
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
Шицзячжуан
4-3-3
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шицзячжуан
Тянцзинь Тэда

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.2
Kaimu Zheng 1 0.2
Bughrahan Iskandar 1 0.2
Chuangyi Lin 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Weijun Xie 1 0.2
Радонич Деян 1 0.2
Qiuming Wang 1 0.2
Eder Lima II 1 0.2
Ба Дунь 1 0.2
Фарлей Роса 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 2 0
Радонич Деян 1 0
Yinong Tian 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1 Хэнань Цзянье - Шицзячжуан 2:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
2. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
3. Хэнань Цзянье 5 3 2 0 12 - 4 11
4. Бэйцзин Гоань 5 3 1 1 11 - 7 10
5. Шаньдун Тайшань 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ухань Цзалл 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Далянь Ифан 0:0 5 1 4 0 6 - 4 7
9. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Тянцзинь Тэда 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шицзячжуан 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
2. Шаньдун Тайшань 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Гуанчжоу Фули 3 0 0 3 2 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
5. Хэнань Цзянье 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
9. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
10. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Шаньдун Тайшань 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
12. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Далянь Ифан 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Чанчунь Ятай 2 0 1 1 0 - 4 1
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • 94'
    Тянцзинь Тэда контролирует мяч.
  • 93'
    Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Берич Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    92'
    Kaimu Zheng из команды Шицзячжуан опасно и грубо сыграл. Fan Yang пострадал.
  • 91'
    Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе
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