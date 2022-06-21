Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

87' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Sabit Abdusalam из команды Шицзячжуан направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Xinyu Liu нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

78' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Weijun Xie получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Yingjie Zhao не смог попасть в створ ударом издали

74' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Игра в одни ворота сейчас. Шицзячжуан доминирует и владеет мячом

66' Xiaotian Yang навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Тактическая замена. Yan Shi уходит с поля и его заменяет Xuelong Sun

64' Fan Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

62' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

61' Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

61' Давид Андухар решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

59' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

57' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Yiming Yang нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

53' Fan Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Матч возобновлен

49' Taoyu Piao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Zhe Jiang получил желтую карточку от судьи