1:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолСержиньо Солер
16' Желтая карточкаHuapeng Wang
0:2
20' ГолYufeng Zhang
1:2
38' ГолZhizhao Chen
1:3
56' ГолErik IV
73' Желтая карточкаQi Cui
85' Желтая карточкаJown Cardona
90'+5
Ход матча
2'
0:1
16'
20'
0:2
38'
1:2
46'
56'
1:3
73'
73'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
30
Yajun
Chen
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
9
Hong
Gui
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
25
Huapeng
Wang
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Yajun ChenПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
-
9 Hong GuiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Peng WangПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Wenhao Long
-
17 Yuncheng Fu
-
27 Zhuoxuan Li
-
34 Feng Wei
-
35 Jiajun Liao
-
37 Yongjun Wen
-
38 Yongjia Li
-
41 Junjie Wu
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Huapeng WangПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
11 Erik IVПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
21 Qi Cui
-
24 Zhiyu Yan
-
27 Li Zhang II
-
-
39 Kaiyu Mao
-
26 Honglin Dong
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Чанчунь Ятай
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.17
|Tixiang Li
|1
|0.17
|Gong Zhang
|1
|0.17
|Chengru Wu
|1
|0.17
|Hong Gui
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|0.5
|Erik IV
|2
|0.33
|Неграо Жуниор
|1
|0.17
|Сержиньо Солер
|1
|0.17
|Yufeng Zhang
|1
|0.17
|Н'Длову Дино
|0
|0
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Huapeng Wang
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Ухань Цзалл
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Далянь Ифан
|0:2
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|12.
|Тянцзинь Тэда
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Шицзячжуан
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Далянь Ифан
|0:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ухань Цзалл
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Шицзячжуан
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Чжэцзян Профессионал
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Тянцзинь Тэда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Бэйцзин Гоань
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Шаньдун Тайшань
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|0:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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