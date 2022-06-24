Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Чанчунь Ятай имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Как он промахнулся? Erik имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Zhizhao Chen пробил чуть мимо штанги!

47' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Jiaqi Han взял и забрал мяч на выходе

46' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Yunlong Fan пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Yajun Chen пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

42' Тан Лонг нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.

42' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гуанчжоу Фули будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Г О О О О Л - Zhizhao Chen забивает с правой ноги!

38' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Неграо Жуниор завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

33' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Yufeng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Yufeng Zhang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Gong Zhang не смог попасть в створ ударом издали

23' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Чанчунь Ятай будет все-таки засчитан.

21' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Г О О О О Л - Yufeng Zhang забивает с правой ноги!

20' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Хороший удар издали нанес Zhizhao Chen , но отличный сейв сделал Yake Wu. Угловой.

18' Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Матч возобновлен

16' Yunlong Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Huapeng Wang получил желтую карточку от судьи

15' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Pengfei Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

14' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Zhengyu Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Гуанчжоу Фули идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

5' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Г О О О О Л - Сержиньо Солер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

1' Сержиньо Солер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре