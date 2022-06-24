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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
1:3
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
2' Гол
Сержиньо Солер
16' Желтая карточка
Huapeng Wang
0:2
20' Гол
Yufeng Zhang
1:2
38' Гол
Zhizhao Chen
1:3
56' Гол
Erik IV
73' Желтая карточка
Qi Cui
85' Желтая карточка
Jown Cardona
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Сержиньо Солер
16'
 
Huapeng Wang
20'
0:2
Yufeng Zhang
(Erik IV)
38'
Zhizhao Chen
(Tixiang Li)
1:2
46'
 
Qi Cui
Pengfei Han
56'
1:3
Erik IV
62'
Jown Cardona
Yajun Chen
 
62'
Chun Lok Than
Hong Gui
 
65'
 
Dilemet Tudi
Huapeng Wang
65'
 
Zhiyu Yan
Yufeng Zhang
71'
 
Chengjian Liao
Сержиньо Солер
73'
 
Qi Cui
73'
Feng Wei
Zhengyu Huang
 
73'
Yongjia Li
Gong Zhang
 
82'
Zhuoxuan Li
Yunlong Fan
 
83'
 
Honglin Dong
Неграо Жуниор
85'
Jown Cardona
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
36
Zhengyu
Huang
30
Yajun
Chen
10
Tixiang
Li
4
Gong
Zhang
6
Yunlong
Fan
32
Zhizhao
Chen
9
Hong
Gui
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
4
Окоре
Жорес
3
Pengfei
Han
25
Huapeng
Wang
10
Сержиньо
Солер
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Гуанчжоу Фули
3-5-2
Чанчунь Ятай
3-4-2-1

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Чанчунь Ятай

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
1:2
С
3:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
1:0
С
2:2
С
2:1
С
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.17
Tixiang Li 1 0.17
Gong Zhang 1 0.17
Chengru Wu 1 0.17
Hong Gui 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.5
Erik IV 2 0.33
Неграо Жуниор 1 0.17
Сержиньо Солер 1 0.17
Yufeng Zhang 1 0.17
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 2 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Pengfei Han 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Huapeng Wang 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
18%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
2
33%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
1
6%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2 Чуньцинь Лифан - Гуанчжоу Фули 4:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0
Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 2:0 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Шаньдун Тайшань 5 4 0 1 10 - 4 12
5. Бэйцзин Гоань 5 3 1 1 11 - 7 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Ухань Цзалл 5 3 0 2 5 - 6 9
8. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Мэйчжоу Хакка 5 1 4 0 6 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Далянь Ифан 0:2 6 1 3 2 6 - 9 6
12. Тянцзинь Тэда 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Шицзячжуан 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Хэнань Цзянье 2:0 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ухань Цзалл 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Шицзячжуан 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Чжэцзян Профессионал 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Тянцзинь Тэда 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 2:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Бэйцзин Гоань 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Шаньдун Тайшань 2 1 0 1 2 - 4 3
13. Шанхай СИПГ 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 0:2 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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