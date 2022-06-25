Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Guobo Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.

87' Guobo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Отличный пас сделал Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

85' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' 'Г О О О О О Л - Жанг Юнинг из команды Бэйцзин Гоань забивает с пенальти! Он пробил правой. Puliang Shao был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

83' После проверки VAR судья не изменил решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

81' Плохо сыграл Shihao Piao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

81' Мемишевич Самир пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

80' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Ох, нехорошо это выглядит. Xiaotian Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Ziming Wang имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

77' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Xiangshuo Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

74' Ю Янг получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Yifeng Zang получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

73' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

73' Чжанг Сичже решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Yiming Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

66' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Xinyu Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

64' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Ziming Wang имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Oscar Taty Maritu получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Oscar Taty Maritu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Xiaotian Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Чендун Чжан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

52' Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом

51' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.