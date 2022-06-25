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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шицзячжуан
1:1
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
1:0
7' Гол
Shihao Piao
44' Желтая карточка
Дабао Юй
53' Желтая карточка
Чендун Чжан
74' Желтая карточка
Yifeng Zang
74' Желтая карточка
Yang Yu1
1:1
84' Пенальти
Жанг Юнинг
90' Желтая карточка
Chuangyi Lin
90'+6

Ход матча

7'
Shihao Piao
1:0
44'
 
Дабао Юй
46'
 
Ziming Wang
Marko Dabro
46'
 
Лю Хуань
Кан Сан-У
46'
 
Yang Yu1
Дабао Юй
53'
 
Чендун Чжан
54'
Yifeng Zang
Bughrahan Iskandar
 
54'
Xinyu Liu1
Fuyu Ma
 
74'
Yifeng Zang
 
74'
 
Yang Yu1
79'
Сунзу Стоппила
Yiming Yang
 
80'
Yang Liu II
Xiaotian Yang
 
84'
1:1
Жанг Юнинг
88'
 
Nebijan Muhmet
Guobo Liu
88'
 
Пяо Чэн
Чжанг Сичже
90'
Chuangyi Lin
 
90'
Zhe Jiang
Chuangyi Lin
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
33
Xiangshuo
Zhang
17
Shihao
Piao
8
Chuangyi
Lin
16
Kaimu
Zheng
28
Xiaotian
Yang
27
Fuyu
Ma
11
Bughrahan
Iskandar
10
Oscar
Taty
Maritu
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
32
Guobo
Liu
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
10
Чжанг
Сичже
30
Marko
Dabro
9
Жанг
Юнинг
Шицзячжуан
3-4-2-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
1:2
С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.17
Kaimu Zheng 1 0.17
Shihao Piao 1 0.17
Bughrahan Iskandar 1 0.17
Chuangyi Lin 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 6 (1) 1
Дабао Юй 2 0.33
Цзинь Пэнксян 1 0.17
Marko Dabro 1 0.17
Ziming Wang 1 0.17
Мемишевич Самир 0 0
Чжанг Сичже 0 0
Gang Wang 0 0
Guobo Liu 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 1 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Chuangyi Lin 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 3 0
Чендун Чжан 1 1
Мемишевич Самир 2 0
Gang Wang 2 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yang Yu1 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
100%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
50%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Шаньдун Тайшань 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Ухань Цзалл 0:0 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10. Шанхай СИПГ 0:0 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Тянцзинь Тэда 0:0 6 1 3 2 5 - 5 6
12. Чжэцзян Профессионал 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 0:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ухань Цзалл 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Шанхай СИПГ 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чжэцзян Профессионал 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Тянцзинь Тэда 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Ухань Цзалл 0:0 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Мэйчжоу Хакка 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Тянцзинь Тэда 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Шаньдун Тайшань 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Шанхай СИПГ 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Чжэцзян Профессионал 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 35%, Бэйцзин Гоань: 65%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Ван Ган. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Чи Чжунго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Мемишевич Самир нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Мемишевич Самир из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
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    • 92'
      Yifeng Zang имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • 92'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан делает навес прямо в штрафную.
    • 92'
      Ю Янг ошибается в защите.
    • 92'
      Бэйцзин Гоань выполняет удар от ворот.
    • 92'
      Chuangyi Lin получил травму и заменен. Zhe Jiang выходит на поле.
    • Желтая карточка
      92'
      Судье надоело, что Chuangyi Lin тянет время и он наказал его горчичником
    • Травма, повреждение
      91'
      Chuangyi Lin возвращается на поле.
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Травма, повреждение
      91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hengbei Football Town Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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