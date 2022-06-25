Стадион: Hengbei Football Town Field
1:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолShihao Piao
44' Желтая карточкаДабао Юй
53' Желтая карточкаЧендун Чжан
74' Желтая карточкаYifeng Zang
74' Желтая карточкаYang Yu1
1:1
84' ПенальтиЖанг Юнинг
90' Желтая карточкаChuangyi Lin
90'+6
Ход матча
7'
1:0
44'
53'
54'
74'
74'
84'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 6
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
17
Shihao
Piao
16
Kaimu
Zheng
27
Fuyu
Ma
14
Dehai
Zou
27
Gang
Wang
28
Чендун
Чжан
22
Дабао
Юй
17
Кан
Сан-У
32
Guobo
Liu
10
Чжанг
Сичже
30
Marko
Dabro
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Fuyu MaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Защитник
-
21 Zhe JiangЗащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
- Нападающий
-
-
30 Yang Liu II
-
25 Yue Zhang
-
20 Xinyu Liu1
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
17 Кан Сан-УЗащитник
-
32 Guobo LiuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
37 Yongjing CaoНападающий
-
33 Kunyue Ma
-
3 Yang Yu1
-
15 Tianyi Gao
-
19 Лю Хуань
-
20 Ziming Wang
-
-
35 Yanpu Chen
-
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
История личных встреч
Шицзячжуан
Бэйцзин Гоань
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.17
|Kaimu Zheng
|1
|0.17
|Shihao Piao
|1
|0.17
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.17
|Chuangyi Lin
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|6 (1)
|1
|Дабао Юй
|2
|0.33
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.17
|Marko Dabro
|1
|0.17
|Ziming Wang
|1
|0.17
|Мемишевич Самир
|0
|0
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|3
|0
|Чендун Чжан
|1
|1
|Мемишевич Самир
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
100%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
2
50%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2 Шицзячжуан - Чуньцинь Лифан 1:1
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1 Далянь Ифан - Бэйцзин Гоань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Ухань Цзалл
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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