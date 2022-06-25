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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
0:0
Первый тайм: 2'
Мэйчжоу Хакка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.40
3.35
3.15
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
4
Fan
Yang1
2
Давид
Андухар
31
Yinong
Tian
20
Jianan
Wang
40
Yan
Shi
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
22
Yu
Hou
34
Zhilue
Tao
20
Дугалич
Раде
6
Junjian
Liao
15
Zhechao
Chen
27
Косович
Небойша
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
8
Xueming
Liang
25
Rodrigo
Henrique
9
Вуканович
Алекса
Тянцзинь Тэда
5-4-1
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Мэйчжоу Хакка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Weijun Xie 1 0.2
Радонич Деян 1 0.2
Qiuming Wang 1 0.2
Eder Lima II 1 0.2
Ба Дунь 1 0.2
Фарлей Роса 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 2 0.4
Косович Небойша 1 0.2
Вуканович Алекса 1 0.2
Дугалич Раде 1 0.2
Yilin Yang 1 0.2
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 2 0
Радонич Деян 1 0
Yinong Tian 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Junjian Liao 1 0
Zhechao Chen 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
2. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 16 - 3 13
3. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 9 - 2 13
4. Шаньдун Тайшань 0:0 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Ухань Цзалл 0:0 6 3 1 2 5 - 6 10
7. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Мэйчжоу Хакка 0:0 6 1 5 0 6 - 5 8
10. Шанхай СИПГ 0:0 6 2 1 3 4 - 5 7
11. Тянцзинь Тэда 0:0 6 1 3 2 5 - 5 6
12. Чжэцзян Профессионал 0:0 6 1 3 2 6 - 7 6
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 1 - 9 3
16. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 12 0
18. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 0:0 3 3 0 0 8 - 0 9
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Ухань Три Таунс 2 2 0 0 8 - 1 6
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ухань Цзалл 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
10. Шанхай СИПГ 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
12. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
13. Чжэцзян Профессионал 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
14. Тянцзинь Тэда 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Мэйчжоу Хакка 0:0 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Ухань Цзалл 0:0 3 2 0 1 2 - 2 6
5. Мэйчжоу Хакка 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Тянцзинь Тэда 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Шаньдун Тайшань 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
9. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Шанхай СИПГ 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Чжэцзян Профессионал 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Эвергранд 2 0 0 2 0 - 7 0
17. Хэбей Форчун 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Мэйчжоу Хакка
3.40
3.35
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Мэйчжоу Хакка онлайн

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Тянцзинь Тэда
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