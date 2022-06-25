Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Первый тайм: 2'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
26
Jiamin
Xu
19
Yuefeng
Bai
31
Yinong
Tian
20
Jianan
Wang
40
Yan
Shi
30
Qiuming
Wang
18
Фарлей
Роса
29
Ба
Дунь
11
Weijun
Xie
22
Yu
Hou
34
Zhilue
Tao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
13
Liang
Shi
10
Хунбо
Инь
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yinong TianЗащитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
- Нападающий
-
15 Радонич ДеянНападающий
-
-
16 Zihao Yang
-
17 Zheng Zhou
-
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
32 Yuanjie Su
-
33 Yue Song
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
-
34 Zhilue TaoЗащитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
- Защитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
-
-
-
19 Yilin Yang
-
28 Haochang Cai
-
30 Shuai Li II
-
32 Lei Xu
-
33 Sheng Liu
-
37 Guokang Chen
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Мэйчжоу Хакка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Weijun Xie
|1
|0.2
|Радонич Деян
|1
|0.2
|Qiuming Wang
|1
|0.2
|Eder Lima II
|1
|0.2
|Ба Дунь
|1
|0.2
|Фарлей Роса
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|2
|0.4
|Косович Небойша
|1
|0.2
|Вуканович Алекса
|1
|0.2
|Дугалич Раде
|1
|0.2
|Yilin Yang
|1
|0.2
|Yihu Yang
|0
|0
|Guokang Chen
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|2
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Junjian Liao
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 1:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Ляонин Шэньян Урбань 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хэнань Цзянье
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|2.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|16 - 3
|13
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|4.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Ухань Цзалл
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|8.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 5
|7
|11.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|1 - 9
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Ухань Три Таунс
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Ухань Цзалл
|0:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Мэйчжоу Хакка
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Тянцзинь Тэда
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Шаньдун Тайшань
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
|17.
|Хэбей Форчун
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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