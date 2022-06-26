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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Три Таунс
5:0
Конец матча
Хэбей Форчун
0'
1:0
3' Гол
Marcao V
18' Желтая карточка
Хан Жэнь
2:0
24' Гол
Ademilson
28' Желтая карточка
Tianyuan Xu
3:0
35' Гол
Станчу Николае
4:0
72' Пенальти
Давидсон
5:0
85' Гол
Давидсон
90'+4

Ход матча

3'
Marcao V
(Давидсон)
1:0
18'
Хан Жэнь
 
24'
Ademilson
(Станчу Николае)
2:0
28'
 
Tianyuan Xu
35'
Станчу Николае
3:0
55'
Yifei Sang
Станчу Николае
 
55'
 
Ziye Zhao
Tianyuan Xu
55'
Yunzi Duan
Ademilson
 
55'
 
Хайфэн Дин
Yunan Gao
55'
 
Yunhua Chen
Liu Jing
65'
Zhuoxiang Deng
Marcao V
 
65'
Haoyang Xu
Се Пэнфэй
 
66'
 
Xintao Song
Huaze Gao
72'
Давидсон
4:0
77'
Kuo Yang
Qianglong Tao
 
85'
Давидсон
(Yunzi Duan)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 15 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

22
Лю
Дяньцзо
29
Qianglong
Tao
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
23
Хан
Жэнь
7
Ademilson
21
Чао
Хэ
43
Станчу
Николае
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
13
Marcao
V
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
8
Daogang
Yao
42
Yunan
Gao
25
Wei
Liao
7
Tianyuan
Xu
Ухань Три Таунс
4-4-2
Хэбей Форчун
4-5-1

История личных встреч

Ухань Три Таунс
Хэбей Форчун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 5 (1) 0.83
Marcao V 5 0.83
Станчу Николае 3 0.5
Се Пэнфэй 2 0.33
Ademilson 1 0.17
Haoyang Xu 1 0.17
Хан Жэнь 1 0.17
Сантос Уоллес 1 0.17
Xiaobin Zhang II 1 0.17
Yifei Sang 1 (1) 0.17
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0
Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 2 0.33
Lin Cui 0 0
Xuchen Yao 0 0

Карточки

Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хан Жэнь 3 0
Чао Хэ 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
1
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
3
33%
76-90

Забито

21
2
12 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
1
50%
76-90

Пропущено

3
17
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
67%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 10 - 6 12
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 6 9
8. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
9. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Тянцзинь Тэда 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Мэйчжоу Хакка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 6 1 0 5 1 - 10 3
17. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
18. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
3. Шаньдун Тайшань 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 3 0 0 3 0 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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