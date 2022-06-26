Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Г О О О О Л - Давидсон забивает с правой ноги!

85' Yunzi Duan пробует нанести удар издали, но Yaxiong Bao держит все под контролем

84' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Xintao Song нанес удар, мяч был парирован, но Dianzuo Liu не удержал его в руках.

84' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Daogang Yao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Yunzi Duan из команды Ухань Три Таунс отправил кросс в штрафную...

78' Должен был быть гол! Yunzi Duan имел отличный шанс, но Yaxiong Bao не дал голу состоятся!

76' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

76' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Wentao Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Хорошую попытку сделал Haoyang Xu . Удар в створ, но вратарь начеку

72' 'Г О О О О О Л - Давидсон из команды Ухань Три Таунс забивает с пенальти! Он пробил правой. Yaxiong Bao был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Yaki Yen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Давидсон мяч отрикошетил от ворот

65' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Ximing Pan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Хайфэн Дин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Санг Йифей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Давидсон мяч отрикошетил от ворот

57' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Тактическая замена. Ademilson уходит с поля и его заменяет Yunzi Duan

54' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' ШТАНГА! Пробил головой Marcao прямо в каркас ворот!

51' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Штрафной исполнил Yaki Yen , после его удара Yaxiong Bao сделал классный сейв. Угловой

48' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.