Стадион: Джинжоу
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолMarcao V
18' Желтая карточкаХан Жэнь
2:0
24' ГолAdemilson
28' Желтая карточкаTianyuan Xu
3:0
35' ГолСтанчу Николае
4:0
72' ПенальтиДавидсон
5:0
85' ГолДавидсон
90'+4
Ход матча
18'
24'
2:0
28'
35'
3:0
55'
55'
55'
55'
65'
66'
72'
4:0
85'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
15 Удары в створ 2
-
13 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
22
Лю
Дяньцзо
19
Wentao
Zhang
4
Yan
Yaki
23
Хан
Жэнь
21
Чао
Хэ
30
Се
Пэнфэй
11
Давидсон
13
Marcao
V
30
Yaxiong
Bao
16
Liu
Jing
21
Lin
Cui
11
Xuchen
Yao
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
25
Wei
Liao
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
-
13 Marcao VНападающий
- Запасные игроки
-
16 Kuo YangЗащитник
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
10 Yifei SangПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
-
-
-
17 Cheng Qu
-
33 Tongshuai He
-
37 Haoyang Xu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
16 Liu JingЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lin CuiЗащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
-
25 Wei LiaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хайфэн ДинПолузащитник
-
34 Jiajun Pang
-
17 Xintao Song
-
22 Ren Wei
-
27 Haoyang Bi
-
28 Yujun Zhang
-
29 Chenyu Yang
-
31 Hongwei Sun
-
33 Yixuan Yang
-
14 Yunhua Chen
-
37 Xing Jin
-
45 Ziye Zhao
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
История личных встреч
Ухань Три Таунс
Хэбей Форчун
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|5 (1)
|0.83
|Marcao V
|5
|0.83
|Станчу Николае
|3
|0.5
|Се Пэнфэй
|2
|0.33
|Ademilson
|1
|0.17
|Haoyang Xu
|1
|0.17
|Хан Жэнь
|1
|0.17
|Сантос Уоллес
|1
|0.17
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.17
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.17
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|2
|0.33
|Lin Cui
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Карточки
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хан Жэнь
|3
|0
|Чао Хэ
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wei Zhang2
|1
|1
|Ximing Pan
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
1
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
100%
3
33%
76-90
Забито
21
2
12 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
4
19%
0
0%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
2
10%
1
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
5
24%
1
50%
76-90
Пропущено
3
17
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
33%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
67%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 1:2
Хэбей Форчун
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1
Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0 Хэбей Форчун - Тянцзинь Тэда 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|3.
|Шаньдун Тайшань
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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