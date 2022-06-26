1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
19'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
1
Zhen
Ma
16
Yunqiu
Li
23
Jiajun
Bai
12
У
Си
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
27
Suowei
Wei
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
18
Hengbo
Fan
28
Ling
Jie
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
16 Yunqiu LiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Нападающий
-
31 Qinghao Xue
-
18 Denny Wang
-
-
29 Junchen Zhou
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Suowei WeiЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
-
18 Hengbo FanПолузащитник
-
28 Ling JieНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Jiaheng Li
-
26 Long Chen
-
-
20 Shilong Wang
-
13 Likai Wan
-
14 Zili Zhang
-
31 Shijie Wang
-
36 Minghe Wei
-
33 Mingmin Cai
-
-
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Гуанчжоу Эвергранд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
19 матчей
10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.33
|Цао Юньдин
|1
|0.17
|Бассогог Кристиан
|1
|0.17
|Н'Думбу Александр
|1
|0.17
|Jianrong Zhu
|1
|0.17
|Jinhao Bi
|1
|0.17
|Xu Yang I
|1
|0.17
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.17
|Jiajun Bai
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|3
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Sheng Qin
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|1
|Shaocong Wu
|1
|1
|Rijin Chen
|2
|0
|Yu Hou
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Guangliang Huang
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
9
1
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
4
44%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|6
|1
|0
|5
|1 - 10
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|3.
|Шаньдун Тайшань
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Шэньчжэнь
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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