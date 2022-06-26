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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай Шеньхуа
1:0
Первый тайм: 28'
Гуанчжоу Эвергранд
0'
1:0
19' Гол
Haijian Wang

Ход матча

19'
Haijian Wang
(Jinhao Bi)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
1.40
5.55
13.00
Все Коэффициенты
1
Zhen
Ma
16
Yunqiu
Li
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
23
Jiajun
Bai
7
Н'Думбу
Александр
12
У
Си
17
Бассогог
Кристиан
33
Haijian
Wang
21
Baojie
Zhu
3
Jinhao
Bi
1
Shibo
Liu
27
Suowei
Wei
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
38
Rijin
Chen
17
Liyn
Yang
39
Guangliang
Huang
15
Dinghao
Yan
18
Hengbo
Fan
28
Ling
Jie
7
Вэй
Ши-Хао
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Гуанчжоу Эвергранд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

19 матчей

10.5%
15.8%
73.7%
2 победы 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
1:4
С
2:0
С
3:0
С
0:3
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
0:3
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
0:3
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.33
Цао Юньдин 1 0.17
Бассогог Кристиан 1 0.17
Н'Думбу Александр 1 0.17
Jianrong Zhu 1 0.17
Jinhao Bi 1 0.17
Xu Yang I 1 0.17
Синьли Пэн 1 (1) 0.17
Jiajun Bai 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 1 0.17
Yang Li3 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 3 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Sheng Qin 1 0
У Си 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Denny Wang 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 1
Shaocong Wu 1 1
Rijin Chen 2 0
Yu Hou 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Hengbo Fan 1 0
Guangliang Huang 1 0
Likai Wan 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
0
0%
46-60
1
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

9
1
1 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
4
44%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Циндао Яс Айленд 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
2. Шанхай Шеньхуа 1:0 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 10 - 6 12
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 6 9
8. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
9. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Тянцзинь Тэда 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Мэйчжоу Хакка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ченду Беттер Сити 5 0 3 2 3 - 6 3
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 6 1 0 5 1 - 10 3
17. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
18. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
3. Шаньдун Тайшань 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
10. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Шэньчжэнь 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 3 0 0 3 0 - 8 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шанхай Шеньхуа
    Ничья
    Гуанчжоу Эвергранд
    1.40
    5.55
    13.00
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