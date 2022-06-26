Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Цао Юньдин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао забивает ударом с правой ноги!

81' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Чжу Чэньцзе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Вратарь парирует удар, который нанес Shilong Wang , и мяч снова в игре

75' Выглядело как неплохой момент. Long Chen из команды Гуанчжоу Эвергранд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

74' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Hengbo Fan уходит с поля и его заменяет Long Chen

73' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Г О О О О Л - Цао Юньдин забивает с левой ноги!

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Yang Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Бассогог Кристиан из команды Шанхай Шеньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Отличные скиллы показывает Бассогог Кристиан , обводя своих соперников

54' Haijian Wang из команды Шанхай Шеньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

53' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Hengbo Fan бьет ударом через себя, но Zhen Ma блокирует удар!

52' Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

51' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля