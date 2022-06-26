Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
2:2
Конец матча
Ход матча
27'
36'
1:1
39'
44'
59'
1:2
69'
71'
72'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
26
Tao
Liu
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
11
Ким
Мин-У
9
Фелипе
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
33
Yuezheng
Du
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Tao LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Hetao HuЗащитник
-
10 РомулоПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
39 Chao GanПолузащитник
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
11 Ким Мин-УНападающий
-
9 ФелипеНападающий
- Запасные игроки
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
17 Gan RuiПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Junlin MinПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Mingtian Hu
-
19 Baixu Xiang
-
-
36 Junchen Gou
-
21 Junjie Meng
-
27 Bin Liu2
-
13 Jing Hu
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Полузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
-
13 Haofeng Xu
-
17 Hao Fu
-
19 Yue Xu
-
20 Yue Liu
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шэньчжэнь
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.67
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.17
|Алессандрини Ромен
|1
|0.17
|Shuai Pei
|1
|0.17
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.17
|Yuanyi Li
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоу Тим
|3
|1
|Tao Liu
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|0
|1
|Junchen Gou
|0
|1
|Gan Rui
|1
|0
|Junlin Min
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Hetao Hu
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Хэнань Цзянье
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|Шаньдун Тайшань
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|13.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Далянь Ифан
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Гуанчжоу Фули
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|3.
|Шаньдун Тайшань
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Далянь Ифан
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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