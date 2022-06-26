Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Felipe выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Romulo нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Felipe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Felipe нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Wai-Tsun Dai решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Чоу Тим получил желтую карточку от судьи

43' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Чжан Лу взял и забрал мяч на выходе

42' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Лим Чхэ-Мин получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Лим Чхэ-Мин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

39' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Штрафной исполнил Romulo, после его удара Лу Чжан сделал классный сейв. Угловой

39' Yuanyi Li получил желтую карточку от судьи

37' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Команда Шэньчжэнь сравняла счет! Игра продолжается!

36' Г О О О О Л - Ruibao Hu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

35' Чоу Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Wai-Tsun Dai навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

30' Плохо сыграл Лим Чхэ-Мин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Виндбихлер Рихард нанес удар, мяч был парирован, но Лу Чжан не удержал его в руках.

30' Чоу Тим пробил со штрафного прямо в стенку

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Haolun Mi получил желтую карточку от судьи

27' Судья свистит. Haolun Mi атаковал сзади соперника. Это Romulo заработал своей команде штрафной

26' Ачеампонг Франк не смог попасть в створ ударом издали

25' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

24' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Felipe оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Команда Ченду Беттер Сити забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

10' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Yuezheng Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Yuezheng Du выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с правого угла.

6' Haolun Mi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шэньчжэнь начинает с центра поля