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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ченду Беттер Сити
2:2
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
1:0
14' Гол
Ruibao Hu
27' Желтая карточка
Haolun Mi
1:1
36' Гол в свои ворота
Ruibao Hu
39' Желтая карточка
Yuanyi Li
44' Желтая карточка
Чоу Тим
1:2
59' Гол
Лим Чхэ-Мин
72' Желтая карточка
Ruibao Hu
2:2
78' Гол
Tao Liu
90' Желтая карточка
Tao Liu
90'+11

Ход матча

14'
Ruibao Hu
(Ким Мин-У)
1:0
27'
 
Haolun Mi
36'
1:1
Ruibao Hu
39'
 
Yuanyi Li
44'
Чоу Тим
 
56'
 
Алессандрини Ромен
Yuezheng Du
59'
1:2
Лим Чхэ-Мин
(Wai-Tsun Dai)
69'
 
Yue Xu
Yuan Zhang2
70'
Gan Rui
У Гуйчао
 
71'
Mutellip Iminqari
Hetao Hu
 
71'
Zhuoyi Feng
Chao Gan
 
72'
Ruibao Hu
 
78'
Tao Liu
(Ким Мин-У)
2:2
90'
 
Лин Гао
Wai-Tsun Dai
90'
 
Чжипэн Цзян
Haolun Mi
90'
Tao Liu
 
90'
Bin Liu2
Ким Мин-У
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
15
У
Гуйчао
11
Ким
Мин-У
9
Фелипе
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
5
Лим
Чхэ-Мин
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
30
Ruifeng
Huang
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
8
Wai-Tsun
Dai
7
Ачеампонг
Франк
33
Yuezheng
Du
Ченду Беттер Сити
4-4-2
Шэньчжэнь
4-4-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шэньчжэнь

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.17
Chao Gan 1 0.17
Ruibao Hu 1 0.17
Tao Liu 1 0.17
Ким Мин-У 0 0
Фелипе 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.67
Wai-Tsun Dai 1 0.17
Алессандрини Ромен 1 0.17
Shuai Pei 1 0.17
Лим Чхэ-Мин 1 0.17
Yuanyi Li 0 0
Ruifeng Huang 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 1
Tao Liu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Фелипе 1 0
Hetao Hu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2 Хэйлунцзян Лава Спринг - Ченду Беттер Сити 2:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2
Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
2. Шанхай Шеньхуа 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Хэнань Цзянье 6 4 2 0 14 - 4 14
4. Шаньдун Тайшань 6 4 0 2 10 - 6 12
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Шэньчжэнь 6 3 1 2 9 - 9 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 6 9
8. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
9. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Тянцзинь Тэда 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Мэйчжоу Хакка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Далянь Ифан 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Гуанчжоу Фули 6 0 0 6 4 - 17 0
18. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
3. Шаньдун Тайшань 3 3 0 0 8 - 0 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Далянь Ифан 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Фол, нарушение
    98'
    Судья сигнализирует, что Ruibao Hu из команды Ченду Беттер Сити поставил подножку. Пострадал Ruifeng Huang
  • 97'
    Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 97'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Ким Мин-У из команды Ченду Беттер Сити поставил подножку. Пострадал Лин Гао
  • 96'
    Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
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