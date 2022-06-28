0:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
18' ГолYupeng He
22' Желтая карточкаLongchang Lin
25' Желтая карточкаПен Лю
0:2
31' ГолЯн Ксиангчуанг
0:3
49' ГолЛинь Лянмин
Ход матча
18'
0:1
22'
25'
31'
0:2
49'
0:3
55'
55'
64'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
22
Jiaqi
Han
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
30
Yajun
Chen
10
Tixiang
Li
32
Zhizhao
Chen
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
11
Guowen
Sun
18
Yupeng
He
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
- Защитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
-
18 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yajun ChenПолузащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Zhizhao ChenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Peng WangПолузащитник
-
9 Hong GuiНападающий
-
26 Wenhao Long
-
27 Zhuoxuan Li
-
17 Yuncheng Fu
-
41 Junjie Wu
-
37 Yongjun Wen
-
34 Feng Wei
-
38 Yongjia Li
-
35 Jiajun Liao
-
Главный тренер: Jean-Paul van Gastel
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Yanfeng DongЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
18 Yupeng HeПолузащитник
-
28 Yu FeiПолузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
-
23 Yin ShangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 Jianbo Zhao
-
38 Zhuoyi Lu
-
13 Yaopeng Wang
-
20 Tengda Wang
-
26 Ming'an Cui
-
-
25 Zeyuan Feng
-
Главный тренер: Hui Xie
История личных встреч
Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zhizhao Chen
|1
|0.14
|Tixiang Li
|1
|0.14
|Gong Zhang
|1
|0.14
|Chengru Wu
|1
|0.14
|Hong Gui
|0
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линь Лянмин
|3
|0.43
|Ян Ксиангчуанг
|2
|0.29
|Guowen Sun
|2
|0.29
|Yin Shang
|1
|0.14
|Yupeng He
|1
|0.14
|Пен Лю
|0
|0
|Lei Tong
|0
|0
|Yu Fei
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Фули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang
|2
|0
|Gong Zhang
|2
|0
|Jown Cardona
|1
|0
|Yajun Chen
|1
|0
|Jinliang Zhang
|1
|0
|Yuncheng Fu
|1
|0
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пен Лю
|3
|0
|Longchang Lin
|3
|0
|Jiahui Huang
|2
|0
|Wei Wu III
|1
|0
|Ян Ксиангчуанг
|1
|0
|Yu Fei
|1
|0
|Чжан Чонг
|1
|0
|Yanfeng Dong
|1
|0
|Zhenao Wang
|1
|0
|Yupeng He
|1
|0
|Yin Shang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
1
6%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Шэньчжэнь
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|7.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|8.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|Далянь Ифан
|3:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|11.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Тянцзинь Тэда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|13.
|Мэйчжоу Хакка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Шицзячжуан
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Далянь Ифан
|3:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|14.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Мэйчжоу Хакка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|3.
|Шанхай Шеньхуа
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Далянь Ифан
|3:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|0:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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