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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0:3
Второй тайм: 90+'
Далянь Ифан
0'
0:1
18' Гол
Yupeng He
22' Желтая карточка
Longchang Lin
25' Желтая карточка
Пен Лю
0:2
31' Гол
Ян Ксиангчуанг
0:3
49' Гол
Линь Лянмин

Ход матча

18'
0:1
Yupeng He
(Ян Ксиангчуанг)
22'
 
Longchang Lin
25'
 
Пен Лю
31'
0:2
Ян Ксиангчуанг
(Yin Shang)
46'
Chun Lok Than
Yajun Chen
 
49'
0:3
Линь Лянмин
(Пен Лю)
55'
Yongjia Li
Gong Zhang
 
55'
Hong Gui
Jown Cardona
 
63'
Zhuoxuan Li
Yunlong Fan
 
64'
 
Tengda Wang
Yin Shang
73'
 
Yaopeng Wang
Yupeng He
73'
 
Wei Wu III
Yu Fei
77'
Yuncheng Fu
Jinliang Zhang
 
78'
 
Huanhuan Shan
Линь Лянмин
78'
 
Jianbo Zhao
Ян Ксиангчуанг

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Далянь Ифан
3.50
3.50
3.50
Все Коэффициенты
22
Jiaqi
Han
36
Zhengyu
Huang
19
Jihong
Jiang
18
Йи
Тенг
31
Jinliang
Zhang
6
Yunlong
Fan
30
Yajun
Chen
10
Tixiang
Li
4
Gong
Zhang
32
Zhizhao
Chen
7
Jown
Cardona
36
Jinshuai
Wang
22
Yanfeng
Dong
14
Jiahui
Huang
2
Longchang
Lin
11
Guowen
Sun
18
Yupeng
He
28
Yu
Fei
31
Пен
Лю
23
Yin
Shang
39
Ян
Ксиангчуанг
7
Линь
Лянмин
Гуанчжоу Фули
5-3-2
Далянь Ифан
4-4-2

История личных встреч

Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
0:4
С
0:3
С
1:0
С
0:1
С
3:2
С
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
3:2
С
1:2
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhizhao Chen 1 0.14
Tixiang Li 1 0.14
Gong Zhang 1 0.14
Chengru Wu 1 0.14
Hong Gui 0 0
Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линь Лянмин 3 0.43
Ян Ксиангчуанг 2 0.29
Guowen Sun 2 0.29
Yin Shang 1 0.14
Yupeng He 1 0.14
Пен Лю 0 0
Lei Tong 0 0
Yu Fei 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang 2 0
Gong Zhang 2 0
Jown Cardona 1 0
Yajun Chen 1 0
Jinliang Zhang 1 0
Yuncheng Fu 1 0
Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пен Лю 3 0
Longchang Lin 3 0
Jiahui Huang 2 0
Wei Wu III 1 0
Ян Ксиангчуанг 1 0
Yu Fei 1 0
Чжан Чонг 1 0
Yanfeng Dong 1 0
Zhenao Wang 1 0
Yupeng He 1 0
Yin Shang 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
1
9%
3
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
1
6%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Фули
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 0:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 1:1 Гуанчжоу Фули - Шаньдун Тайшань 1:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:1 Гуанчжоу Фули - Циндао Хайню 4:2
Далянь Ифан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Тайшань - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1
Далянь Ифан - Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Далянь Ифан - Циндао Хайню 4:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Далянь Ифан - Чуньцинь Лифан 0:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Циндао Хайню - Далянь Ифан 1:2 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Чуньцинь Лифан - Далянь Ифан 0:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан - Китай (до 20 лет) 2:1 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
2. Шанхай Шеньхуа 6 5 1 0 11 - 3 16
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Шэньчжэнь 6 3 1 2 9 - 9 10
7. Шанхай СИПГ 6 3 0 3 6 - 6 9
8. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
9. Далянь Ифан 3:0 7 2 3 2 9 - 9 9
10. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
11. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Тянцзинь Тэда 6 2 2 2 6 - 5 8
13. Мэйчжоу Хакка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Шицзячжуан 6 1 3 2 4 - 6 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
9. Далянь Ифан 3:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
14. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
15. Мэйчжоу Хакка 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 0:3 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
3. Шанхай Шеньхуа 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Далянь Ифан 3:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шицзячжуан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 0:3 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 91'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Далянь Ифан
  • 90'
    Контроль мяча: Гуанчжоу Фули: 54%, Далянь Ифан: 46%.
  • 90'
    Как он промахнулся? Zhizhao Chen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 90'
    Zhizhao Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 90'
    Плохо сыграл Jiahui Huang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    90'
    Zhuoxuan Li из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
  • 89'
    Guowen Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 89'
    Chun Lok Tan из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 89'
    Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    88'
    Jinshuai Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 88'
    Jinshuai Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Zhuoxuan Li из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Фули
    Ничья
    Далянь Ифан
    3.50
    3.50
    3.50
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    Далянь Ифан
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