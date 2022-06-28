Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yin Shang нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Далянь Ифан играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Jinshuai Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Yanfeng Dong предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Шанс! Yin Shang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо

43' Yu Fei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Jinshuai Wang взял и забрал мяч на выходе

38' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Как он промахнулся? Yin Shang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

32' Как он промахнулся? Линь Лянмин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Yin Shang сделал результативную передачу.

31' Г О О О О Л - Ян Ксиангчуанг забивает с левой ноги!

31' Jinshuai Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Плохо сыграл Longchang Lin - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Yanfeng Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Yin Shang оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Yunlong Fan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Longchang Lin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Jinliang Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Команда Далянь Ифан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

18' Г О О О О Л - Yupeng He забивает с левой ноги!

18' Игрок команды Далянь Ифан головой возвращает мяч партнеру по команде.

18' Далянь Ифан идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Jiahui Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Jiahui Huang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Джианг Джихон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Yu Fei навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру