Стадион: Джинжоу
1:1
Конец матча
0'
0:1
19' ГолJianrong Zhu
54' Желтая карточкаУ Си
59' Undefined phrase: football_event_Shenyuan Li
0:1
82' Не забитый пенальтиЧжу Чэньцзе
82' Желтая карточкаJianrong Zhu
1:1
89' ПенальтиНдиайе Чериф
90'+6
Ход матча
19'
54'
59'
66'
82'
0:1
82'
89'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
2
Ли
Ан
21
Хай
Юй
27
Цзин
Фэн
39
Baiyang
Liu
10
Ндиайе
Чериф
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
16
Yunqiu
Li
33
Haijian
Wang
12
У
Си
27
Jianrong
Zhu
28
Цао
Юньдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Baiyang LiuНападающий
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
28 Guan HeЗащитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
26 Chunxin Chen
-
15 Shenyuan Li
-
17 Binbin Chen
-
-
37 Xuhuang Chen
-
33 Zhurun Liu
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Yunqiu LiЗащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
-
12 У СиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jianrong ZhuНападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
- Нападающий
-
31 Qinghao Xue
-
36 Ruofan Liu
-
-
-
29 Junchen Zhou
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
24 матча
50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|4 (1)
|0.57
|Цзин Фэн
|1
|0.14
|Xin Xu
|1
|0.14
|Линьпэн Чжан
|1
|0.14
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
|Zhurun Liu
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цао Юньдин
|2
|0.29
|Jianrong Zhu
|2
|0.29
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.29
|Бассогог Кристиан
|1
|0.14
|Jinhao Bi
|1
|0.14
|Haijian Wang
|1
|0.14
|Н'Думбу Александр
|1
|0.14
|Xu Yang I
|1
|0.14
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.14
|Jiajun Bai
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|0
|1
|Хуань Фу
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Паулиньо Пауло
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|3
|0
|Sheng Qin
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Yunqiu Li
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
3
43%
1
8%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Шэньчжэнь
|2:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Шицзячжуан
|1:4
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Шэньчжэнь
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Шицзячжуан
|1:4
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Шэньчжэнь
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|1:4
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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