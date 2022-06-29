Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

49' Команда Шанхай Шеньхуа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Murahmetjan Muzepper не смог попасть в створ ударом издали

46' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновлен

44' Zhen Ma на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

43' Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Jianrong Zhu нанес удар головой, но Junling Yan спокойно отбил мяч.

37' Цзин Фэн пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

37' Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Чжу Чэньцзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Паулиньо Пауло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Игрок из команды Шанхай СИПГ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

30' Zhen Ma взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Цзин Фэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Jianrong Zhu забивает с левой ноги!

19' Вратарь парирует удар, который нанес Бассогог Кристиан , и мяч снова в игре

17' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Jianrong Zhu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Би Джианхао выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Haijian Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Jianrong Zhu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола