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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
1:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
19' Гол
Jianrong Zhu
54' Желтая карточка
У Си
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Shenyuan Li
0:1
82' Не забитый пенальти
Чжу Чэньцзе
82' Желтая карточка
Jianrong Zhu
1:1
89' Пенальти
Ндиайе Чериф
90'+6

Ход матча

19'
0:1
Jianrong Zhu
(Бассогог Кристиан)
46'
 
Ruofan Liu
Jianrong Zhu
54'
 
У Си
58'
Zhurun Liu
Baiyang Liu
 
58'
Shenyuan Li
Muzepper Mirahmetjan
 
59'
 
Shenyuan Li
62'
 
Aidi Fulang Xisi
Denny Wang
62'
 
Синьли Пэн
Haijian Wang
66'
 
Shilin Sun
У Си
75'
 
Junchen Zhou
Цао Юньдин
76'
Huachen Zhang
Вэньцзюнь Люй
 
82'
0:1
Чжу Чэньцзе
82'
 
Jianrong Zhu
86'
Ли Шенглонг
Паулиньо Пауло
 
89'
Ндиайе Чериф
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
5
Линьпэн
Чжан
2
Ли
Ан
21
Хай
Юй
27
Цзин
Фэн
4
Шэньчао
Ван
25
Muzepper
Mirahmetjan
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
39
Baiyang
Liu
10
Ндиайе
Чериф
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
3
Jinhao
Bi
5
Чжу
Чэньцзе
16
Yunqiu
Li
33
Haijian
Wang
12
У
Си
7
Н'Думбу
Александр
17
Бассогог
Кристиан
27
Jianrong
Zhu
28
Цао
Юньдин
Шанхай СИПГ
3-4-1-2
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Шанхай Шеньхуа

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

24 матча

50%
25%
25%
12 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
К
1:1
К
1:5
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:4
С
2:0
С
0:2
К
3:2
К
1:0
С
6:1
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
2:1
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 4 (1) 0.57
Цзин Фэн 1 0.14
Xin Xu 1 0.14
Линьпэн Чжан 1 0.14
Вэньцзюнь Люй 0 0
Zhurun Liu 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цао Юньдин 2 0.29
Jianrong Zhu 2 0.29
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.29
Бассогог Кристиан 1 0.14
Jinhao Bi 1 0.14
Haijian Wang 1 0.14
Н'Думбу Александр 1 0.14
Xu Yang I 1 0.14
Синьли Пэн 1 (1) 0.14
Jiajun Bai 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 0 1
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Паулиньо Пауло 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 3 0
Sheng Qin 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Yunqiu Li 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
0
0%
5
42%
61-75
3
43%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шанхай СИПГ - Далянь Ифан 0:0 Далянь Ифан - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньси Атлетик - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Sichuan Minzu 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Шэньчжэнь 2:1 7 4 1 2 11 - 10 13
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Тянцзинь Тэда 1:2 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Шицзячжуан 1:4 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Шэньчжэнь 2:1 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Тянцзинь Тэда 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Шицзячжуан 1:4 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4:1 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Шэньчжэнь 2:1 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Тянцзинь Тэда 1:2 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шицзячжуан 1:4 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      91'
      Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
    • 91'
      Шанхай СИПГ выполняет удар от ворот.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 65%, Шанхай Шеньхуа: 35%.
    • Описание гола
      89'
      'Г О О О О О Л - Ндиайе Чериф из команды Шанхай СИПГ забивает с пенальти! Он пробил правой. Zhen Ma был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • Фол, нарушение
      89'
      ПЕНАЛЬТИ! - Yunqiu Li играет рукой в штрафной! Yunqiu Li вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 88'
      После проверки VAR судья изменил решение - Шанхай СИПГ пробьет пенальти!
    • 86'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 86'
      Цзин Фэн из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinzhou Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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