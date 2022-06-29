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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Мэйчжоу Хакка
4:1
Второй тайм: 71'
Шицзячжуан
0'
1:0
2' Гол
Дугалич Раде
38' Желтая карточка
Hao Guo
2:0
45' Гол
Rodrigo Henrique
2:1
47' Гол в свои ворота
Дугалич Раде
3:1
65' Пенальти
Косович Небойша
4:1
70' Гол
Хунбо Инь

Ход матча

2'
Дугалич Раде
(Косович Небойша)
1:0
21'
 
Chuangyi Lin
Kaimu Zheng
38'
 
Hao Guo
41'
 
Sabit Abdusalam
Hao Guo
45'
Rodrigo Henrique
(Вуканович Алекса)
2:0
46'
Хунбо Инь
Shuai Li II
 
46'
Чао-Шэн Ян
Junfeng Li
 
46'
 
Yiming Yang
Сунзу Стоппила
47'
2:1
Дугалич Раде
59'
Liang Shi
Wei Cui III
 
65'
Косович Небойша
3:1
70'
Хунбо Инь
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Мэйчжоу Хакка
Ничья
Шицзячжуан
2.19
3.10
3.58
Все Коэффициенты
22
Yu
Hou
3
Junfeng
Li
6
Junjian
Liao
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
27
Косович
Небойша
19
Yilin
Yang
25
Rodrigo
Henrique
30
Shuai
Li
II
9
Вуканович
Алекса
14
Puliang
Shao
17
Shihao
Piao
6
Yun
Yang
13
Сунзу
Стоппила
28
Xiaotian
Yang
16
Kaimu
Zheng
33
Xiangshuo
Zhang
11
Bughrahan
Iskandar
22
Hao
Guo
20
Xinyu
Liu1
10
Oscar
Taty
Maritu
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1
Шицзячжуан
4-2-3-1

История личных встреч

Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:1
ПЛК
1:0
ПЛК
4:5
ПЛК
1:0
ПЛК
2:1
ПЛК
0:1
ПЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Henrique 3 0.43
Косович Небойша 2 (1) 0.29
Дугалич Раде 2 0.29
Вуканович Алекса 1 0.14
Yilin Yang 1 0.14
Yihu Yang 0 0
Guokang Chen 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 1 (1) 0.14
Kaimu Zheng 1 0.14
Shihao Piao 1 0.14
Bughrahan Iskandar 1 0.14
Chuangyi Lin 0 0

Карточки

Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао-Шэн Ян 1 1
Liang Shi 2 0
Junjian Liao 2 0
Косович Небойша 1 0
Дугалич Раде 1 0
Zhechao Chen 1 0
Rodrigo Henrique 1 0
Wei Cui III 1 0
Guokang Chen 1 0
Yu Hou 1 0
Vas Nunez 1 0
Yilin Yang 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Puliang Shao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Chuangyi Lin 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Shihao Piao 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
50%
2
33%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Шэньчжэнь 2:1 7 4 1 2 11 - 10 13
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Тянцзинь Тэда 1:2 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Шицзячжуан 1:4 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Шэньчжэнь 2:1 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Тянцзинь Тэда 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Шицзячжуан 1:4 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4:1 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Шэньчжэнь 2:1 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Тянцзинь Тэда 1:2 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шицзячжуан 1:4 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Мэйчжоу Хакка
    Ничья
    Шицзячжуан
    2.19
    3.10
    3.58
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