Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Yu Hou выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Yu Hou взял и забрал мяч на выходе

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Мэйчжоу Хакка будет все-таки засчитан.

49' Ох, нехорошо это выглядит. Сунзу Стоппила получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Сунзу Стоппила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Г О О О О Л - Rodrigo Henrique забивает с правой ноги!

45' Игрок команды Мэйчжоу Хакка отправляет мяч за спину защитников.

45' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Xiangshuo Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сунзу Стоппила предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Hao Guo получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Rodrigo Henrique на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Hao Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

36' Xiaotian Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Zhechao Chen из команды Мэйчжоу Хакка сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

32' Косович Небойша нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Zhechao Chen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Hao Guo имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

27' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Bughrahan Iskandar нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

26' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

20' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вуканович Алекса нанес удар, мяч был парирован, но Puliang Shao не удержал его в руках.

12' Мэйчжоу Хакка идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Сунзу Стоппила выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

6' Yun Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Shihao Piao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Игрок команды Шицзячжуан совершает фол

3' Команда Мэйчжоу Хакка забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Oscar Taty Maritu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Мэйчжоу Хакка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола