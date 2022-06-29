Стадион: Hengbei Football Town Field
4:1
Конец матча
0'
1:0
2' ГолДугалич Раде
38' Желтая карточкаHao Guo
2:0
45' ГолRodrigo Henrique
2:1
47' Гол в свои воротаДугалич Раде
3:1
65' ПенальтиКосович Небойша
4:1
70' ГолХунбо Инь
90'+4
Ход матча
2'
1:0
38'
45'
46'
46'
47'
2:1
59'
65'
3:1
70'
4:1
72'
77'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
22
Yu
Hou
20
Дугалич
Раде
15
Zhechao
Chen
23
Wei
Cui
III
19
Yilin
Yang
30
Shuai
Li
II
14
Puliang
Shao
17
Shihao
Piao
6
Yun
Yang
16
Kaimu
Zheng
22
Hao
Guo
20
Xinyu
Liu1
- Основной состав
-
22 Yu HouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
15 Zhechao ChenЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yilin YangПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Shuai Li IIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Чао-Шэн ЯнЗащитник
-
12 Инь ЦуняоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
-
10 Хунбо ИньПолузащитник
-
-
37 Guokang Chen
-
18 Liang Huo
-
33 Sheng Liu
-
28 Haochang Cai
-
-
21 Wei Wang
-
Главный тренер: Milan Ristic
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
20 Xinyu Liu1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
21 Zhe JiangЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jing LuoНападающий
- Нападающий
-
23 Yiming Yang
-
-
24 Youzu He
-
27 Fuyu Ma
-
30 Yang Liu II
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Мэйчжоу Хакка
Шицзячжуан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Henrique
|3
|0.43
|Косович Небойша
|2 (1)
|0.29
|Дугалич Раде
|2
|0.29
|Вуканович Алекса
|1
|0.14
|Хунбо Инь
|1
|0.14
|Yilin Yang
|1
|0.14
|Yihu Yang
|0
|0
|Guokang Chen
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|1 (1)
|0.14
|Kaimu Zheng
|1
|0.14
|Shihao Piao
|1
|0.14
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.14
|Chuangyi Lin
|0
|0
Карточки
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао-Шэн Ян
|1
|1
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Дугалич Раде
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Rodrigo Henrique
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Guokang Chen
|1
|0
|Yu Hou
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
|Yilin Yang
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Shihao Piao
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
18%
2
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
50%
3
27%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Куньшань 1:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Гуйчжоу Хэнфэн - Мэйчжоу Хакка 0:5 Куньшань - Мэйчжоу Хакка 0:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Мэйчжоу Хакка - Гуйчжоу Хэнфэн 4:2 Сучжоу Донву - Мэйчжоу Хакка 1:3 Мэйчжоу Хакка - Цзянси Ляньшэн 4:1 Ляонин Шэньян Урбань - Мэйчжоу Хакка 2:4 Мэйчжоу Хакка - Нанкин Сити 4:2 Мэйчжоу Хакка - Сучжоу Донву 3:1 Цзянси Ляньшэн - Мэйчжоу Хакка 0:4
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0
Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1 Шицзячжуан - Гуанчжоу Фули 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Шицзячжуан 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|11.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|13.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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