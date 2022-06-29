Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
2:1
Перерыв
0'
1:0
9' ГолЛин Гао
19' Желтая карточкаYeljan Shinar
1:1
21' ГолБа Дунь
2:1
26' ГолYue Xu
45' Желтая карточкаЛим Чхэ-Мин
Ход матча
9'
1:0
19'
21'
1:1
26'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
1
Чжан
Лу
11
Yuan
Zhang1
25
Haolun
Mi
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
29
Лин
Гао
26
Jiamin
Xu
32
Yuanjie
Su
20
Jianan
Wang
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
1 Чжан ЛуВратарь
- Защитник
-
11 Yuan Zhang1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
24 Дун ХэнъиВратарь
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
38 Кэ СуньПолузащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
13 Haofeng Xu
-
20 Yue Liu
-
23 Xingyu Wu
-
-
33 Yuezheng Du
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
32 Yuanjie SuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
40 Yan ShiПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Нападающий
-
15 Радонич ДеянНападающий
-
-
10 Eder Lima II
-
16 Zihao Yang
-
17 Zheng Zhou
-
24 Taoyu Piao
-
27 Wei Zhang I
-
33 Yue Song
-
37 Xuelong Sun
-
Главный тренер: Genwei Yu
История личных встреч
Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.57
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.14
|Лин Гао
|1
|0.14
|Алессандрини Ромен
|1
|0.14
|Shuai Pei
|1
|0.14
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.14
|Yue Xu
|1
|0.14
|Yuanyi Li
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|2
|0.29
|Фарлей Роса
|1
|0.14
|Weijun Xie
|1
|0.14
|Радонич Деян
|1
|0.14
|Qiuming Wang
|1
|0.14
|Eder Lima II
|1
|0.14
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Шэньчжэнь
|2:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|13
|6.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|10.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Чанчунь Ятай
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|14.
|Шицзячжуан
|1:4
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Шэньчжэнь
|2:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Шицзячжуан
|1:4
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|4:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Шэньчжэнь
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Тянцзинь Тэда
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|1:4
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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