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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
2:1
Перерыв
Тянцзинь Тэда
0'
1:0
9' Гол
Лин Гао
19' Желтая карточка
Yeljan Shinar
1:1
21' Гол
Ба Дунь
2:1
26' Гол
Yue Xu
45' Желтая карточка
Лим Чхэ-Мин

Ход матча

9'
Лин Гао
(Wai-Tsun Dai)
1:0
19'
Yeljan Shinar
 
21'
1:1
Ба Дунь
26'
Yue Xu
2:1
45'
Лим Чхэ-Мин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Тянцзинь Тэда
3.35
3.34
2.25
Все Коэффициенты
1
Чжан
Лу
2
Yeljan
Shinar
11
Yuan
Zhang1
5
Лим
Чхэ-Мин
6
Shuai
Pei
25
Haolun
Mi
8
Wai-Tsun
Dai
14
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
7
Ачеампонг
Франк
29
Лин
Гао
26
Jiamin
Xu
32
Yuanjie
Su
2
Давид
Андухар
4
Fan
Yang1
20
Jianan
Wang
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
31
Yinong
Tian
18
Фарлей
Роса
40
Yan
Shi
11
Weijun
Xie
Шэньчжэнь
5-4-1
Тянцзинь Тэда
4-5-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Тянцзинь Тэда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.57
Wai-Tsun Dai 1 0.14
Лин Гао 1 0.14
Алессандрини Ромен 1 0.14
Shuai Pei 1 0.14
Лим Чхэ-Мин 1 0.14
Yue Xu 1 0.14
Yuanyi Li 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 2 0.29
Фарлей Роса 1 0.14
Weijun Xie 1 0.14
Радонич Деян 1 0.14
Qiuming Wang 1 0.14
Eder Lima II 1 0.14

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yinong Tian 1 0
Genwei Yu 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шэньчжэнь - Shaanxi Warriors 7:0 Шэньчжэнь - Чуньцинь Лифан 2:1 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 2:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Шэньчжэнь 2:1 7 4 1 2 11 - 10 13
6. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
10. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
11. Чанчунь Ятай 6 2 3 1 8 - 7 9
12. Чжэцзян Профессионал 6 2 2 2 8 - 7 8
13. Тянцзинь Тэда 1:2 7 2 2 3 7 - 7 8
14. Шицзячжуан 1:4 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Шэньчжэнь 2:1 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
6. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
7. Чанчунь Ятай 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Мэйчжоу Хакка 4:1 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Тянцзинь Тэда 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Шицзячжуан 1:4 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
7. Мэйчжоу Хакка 4:1 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Шэньчжэнь 2:1 3 1 1 1 5 - 7 4
10. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
11. Тянцзинь Тэда 1:2 4 1 1 2 4 - 4 4
12. Чжэцзян Профессионал 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Шицзячжуан 1:4 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Тянцзинь Тэда
    3.35
    3.34
    2.25
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    Тянцзинь Тэда
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