Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Yu Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.

14' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Bin Gu . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру