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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Чанчунь Ятай
0:0
Первый тайм: 37'
Чжэцзян Профессионал
0'
34' Желтая карточка
Zheng'ao Sun

Ход матча

34'
 
Zheng'ao Sun

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Чанчунь Ятай
Ничья
Чжэцзян Профессионал
2.17
3.52
4.10
Все Коэффициенты
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
25
Huapeng
Wang
20
Yufeng
Zhang
11
Erik
IV
31
Weihui
Rao
10
Сержиньо
Солер
7
Н'Длову
Дино
29
Тан
Лонг
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
4
Zheng'ao
Sun
28
Xin
Yue
11
Андрияшевич
Франко
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
26
Tianyu
Gao
7
Ulrich
Ewolo
Чанчунь Ятай
3-4-1-2
Чжэцзян Профессионал
4-4-2

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:0
К
4:0
КЛГП
0:0
ПЛК
1:1
ПЛК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тан Лонг 3 0.43
Erik IV 2 0.29
Неграо Жуниор 1 0.14
Сержиньо Солер 1 0.14
Yufeng Zhang 1 0.14
Н'Длову Дино 0 0
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрияшевич Франко 3 0.43
Ulrich Ewolo 2 0.29
Мушекви Няша 2 0.29
Jin Cheng 1 0.14
Цзяци Чжан 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Pengfei Han 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Huapeng Wang 1 0
Qi Cui 1 0
Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цзяци Чжан 3 1
Bin Gu 3 0
Андрияшевич Франко 1 0
Лён Нок-Хан 1 0
Matheus XIII 1 0
Junsheng Yao 1 0
Jin Cheng 1 0
Xin Yue 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Bo Zhao 1 0
Tianyu Gao 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
3
33%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
2. Ухань Три Таунс 6 5 1 0 21 - 3 16
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Шэньчжэнь 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Чанчунь Ятай 0:0 7 2 4 1 8 - 7 10
11. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
12. Чжэцзян Профессионал 0:0 7 2 3 2 8 - 7 9
13. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 6 1 0 5 2 - 11 3
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Чанчунь Ятай 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Гуанчжоу Эвергранд 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Чанчунь Ятай 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Шицзячжуан 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Чанчунь Ятай
    Ничья
    Чжэцзян Профессионал
    2.17
    3.52
    4.10
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