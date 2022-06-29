Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Яо Вейхуи не смог попасть в створ ударом издали

47' Erik не смог попасть в створ ударом издали

47' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Huapeng Wang получил желтую карточку от судьи

39' Команда Чжэцзян Профессионал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О О Л - Андрияшевич Франко из команды Чжэцзян Профессионал забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Yake Wu прыгнул не в ту сторону.

39' После проверки VAR судья не изменил решения - Чжэцзян Профессионал пробьет пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

33' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...

27' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Yu Dong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Яо Вейхуи из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.

14' Игрок из команды Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Чжэцзян Профессионал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Тан Лонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Лён Нок-Хан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хорошую попытку сделал Bin Gu . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру