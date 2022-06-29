Стадион: Wuyuan River Stadium
1:1
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаZheng'ao Sun
0:1
39' ПенальтиАндрияшевич Франко
41' Желтая карточкаHuapeng Wang
47' Желтая карточкаJie Sun
57' Желтая карточкаTianyu Gao
1:1
66' ГолН'Длову Дино
85' Желтая карточкаHonglin Dong
90'+4
Ход матча
33'
39'
41'
47'
53'
57'
66'
1:1
68'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
23
Yake
Wu
5
Jie
Sun
21
Qi
Cui
25
Huapeng
Wang
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
29
Тан
Лонг
11
Erik
IV
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
31
Bin
Gu
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
26
Tianyu
Gao
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
5 Jie SunЗащитник
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
25 Huapeng WangПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Нападающий
-
11 Erik IVНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
24 Zhiyu Yan
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
- Полузащитник
-
31 Bin GuПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
-
26 Tianyu GaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Wei LongЗащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
12 Jinfeng Lai
-
24 Yijia Li
-
-
-
-
-
-
-
23 Yuhang Wu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Чжэцзян Профессионал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|0.43
|Erik IV
|2
|0.29
|Н'Длову Дино
|1
|0.14
|Yufeng Zhang
|1
|0.14
|Неграо Жуниор
|1
|0.14
|Сержиньо Солер
|1
|0.14
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрияшевич Франко
|4 (1)
|0.57
|Ulrich Ewolo
|2
|0.29
|Мушекви Няша
|2
|0.29
|Jin Cheng
|1
|0.14
|Цзяци Чжан
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jie Sun
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|3
|1
|Bin Gu
|3
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|Лён Нок-Хан
|1
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Matheus XIII
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Bo Zhao
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:2
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:0 Гуанчжоу Фули - Чжэцзян Профессионал 2:4 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1
Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 1:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Гуйчжоу Хэнфэн 6:1 Куньшань - Чжэцзян Профессионал 1:2 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Гуйчжоу Хэнфэн - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Куньшань 2:1 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Нанкин Сити - Чжэцзян Профессионал 1:4 Чжэцзян Профессионал - Сучжоу Донву 3:0 Цзянси Ляньшэн - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ляонин Шэньян Урбань 1:0 Чжэцзян Профессионал - Нанкин Сити 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|2.
|Ухань Три Таунс
|6
|5
|1
|0
|21 - 3
|16
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Ухань Цзалл
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|1
|0
|5
|2 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|6
|0
|0
|6
|2 - 17
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ухань Цзалл
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу Китая