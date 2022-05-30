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  3. Испания: Сегунда: Плей-офф: 1/2 финала

Стадион:
Тенерифе
 
Позже
Лас-Пальмас
Лучшие коэффициенты
Тенерифе
Ничья
Лас-Пальмас
2.98
3.08
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тенерифе
Лас-Пальмас

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.5%
69.2%
19.3%
3 победы 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:0
ТМС
1:3
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМС
0:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:2

Результаты последних матчей

Тенерифе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тенерифе - Картахена 1:2 Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2 Жирона - Тенерифе 0:1
Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0 Понферрадина - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0 Аморебьета - Тенерифе 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Хихон - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Мирандес 1:0
Лас-Пальмас - Малага 2:1 УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 Лас-Пальмас - Аморебьета 1:0 Понферрадина - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Уэска - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Луго 2:2 Сарагоса - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Бургос 0:2 Картахена - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-2 0:0 Фуэнлабрада - Лас-Пальмас 3:2 Лас-Пальмас - Альмерия 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тенерифе - Лас-Пальмас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2022, осталось 2 дня 4 часа 9 минут.



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    • Лучшие коэффициенты
    Тенерифе
    Ничья
    Лас-Пальмас
    2.98
    3.08
    3.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тенерифе - Лас-Пальмас онлайн

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    Прогнозы на матч Тенерифе - Лас-Пальмас

    Исход игры
    Тенерифе
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
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    Тенерифе
    Лас-Пальмас
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