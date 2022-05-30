Стадион: Элиодоро Родригес Лопес
Позже
История личных встреч
Тенерифе
Лас-Пальмас
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
71.4%
7.2%
3 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
26 матчей
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.5%
69.2%
19.3%
3 победы 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
50%
19.2%
8 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Тенерифе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тенерифе - Картахена 1:2 Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2 Жирона - Тенерифе 0:1
Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0 Понферрадина - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0 Аморебьета - Тенерифе 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Спортинг Хихон - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Мирандес 1:0
Лас-Пальмас - Малага 2:1 УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 Лас-Пальмас - Аморебьета 1:0 Понферрадина - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Уэска - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Луго 2:2 Сарагоса - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Бургос 0:2 Картахена - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-2 0:0 Фуэнлабрада - Лас-Пальмас 3:2 Лас-Пальмас - Альмерия 1:1
Прогнозы на матч Тенерифе - Лас-Пальмас
Исход игры
Тенерифе
100% (1)
Ничья
0% (0)
Лас-Пальмас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (1)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (1)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!