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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию ответного полуфинального матча за повышение в Испанской сегунде, в котором сыграют «Лас-Пальмас» и «Тенерифе». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.