Стадион: Гран Канария
Позже
История личных встреч
Лас-Пальмас
Тенерифе
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тенерифе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леон Хосе
|1
|1
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тенерифе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мур Шакелл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2
Лас-Пальмас - Мирандес 1:0 Лас-Пальмас - Малага 2:1 УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 Лас-Пальмас - Аморебьета 1:0 Понферрадина - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Уэска - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Луго 2:2 Сарагоса - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Бургос 0:2 Картахена - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-2 0:0 Фуэнлабрада - Лас-Пальмас 3:2
Тенерифе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Тенерифе - Картахена 1:2 Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2
Жирона - Тенерифе 0:1 Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0 Понферрадина - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0
Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Тенерифе
Исход игры
Лас-Пальмас
60.6% (20)
Ничья
30.3% (10)
Тенерифе
9.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.3% (10)
Меньше
69.7% (23)
Обе команды забьют
Да
60.61% (20)
Нет
39.39% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (10)
2:1 Лас-Пальмас
27.3% (9)
1:0 Лас-Пальмас
21.2% (7)
2:0 Лас-Пальмас
12.1% (4)
0:1 Тенерифе
6.1% (2)
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