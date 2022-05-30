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  4. Сегунда: Плей-офф 2021-2022

Испания: Сегунда: Плей-офф

2021-2022

Стадион:
Лас-Пальмас
 
Позже
Тенерифе
Прогнозы 33
Лас-Пальмас 60.6% (20)
X 30.3% (10)
Тенерифе 9.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Тенерифе
2.02
3.42
4.15
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Лас-Пальмас
Тенерифе

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.5%
66.7%
14.8%
5 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.5%
51.9%
29.6%
5 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:0
ТМС
1:3
С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
С
1:1
С
2:1
С
1:0
С
3:0
ТМС
0:0
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
1:1
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенерифе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леон Хосе 1 1

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенерифе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мур Шакелл 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Спортинг Хихон - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Реал Овьедо 2:1 Алькоркон - Лас-Пальмас 0:2
Лас-Пальмас - Мирандес 1:0 Лас-Пальмас - Малага 2:1 УД Ибица - Лас-Пальмас 1:1 Эйбар - Лас-Пальмас 2:2 Лас-Пальмас - Аморебьета 1:0 Понферрадина - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Леганес 4:2 Вальядолид - Лас-Пальмас 0:1 Лас-Пальмас - Жирона 1:3 Уэска - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Луго 2:2 Сарагоса - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Бургос 0:2 Картахена - Лас-Пальмас 0:2 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад-2 0:0 Фуэнлабрада - Лас-Пальмас 3:2
Тенерифе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тенерифе - Лас-Пальмас 1:0 Тенерифе - Картахена 1:2 Эйбар - Тенерифе 2:0 Тенерифе - Малага 0:2
Жирона - Тенерифе 0:1 Луго - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Уэска 0:0 Тенерифе - Фуэнлабрада 3:1 Реал Сосьедад-2 - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Сарагоса 1:1 Бургос - Тенерифе 1:0 Тенерифе - Альмерия 0:1 Спортинг Хихон - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Вальядолид 1:4 Мирандес - Тенерифе 2:1 Тенерифе - УД Ибица 2:0 Алькоркон - Тенерифе 0:2 Тенерифе - Леганес 0:0 Понферрадина - Тенерифе 1:2 Тенерифе - Реал Овьедо 4:0
1/2 финала
1 Тенерифе
0 Лас-Пальмас
0 Жирона
0 Эйбар
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Тенерифе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Лас-Пальмас 60.6% (20)
    X 30.3% (10)
    Тенерифе 9.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Тенерифе
    2.02
    3.42
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лас-Пальмас - Тенерифе онлайн

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    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Тенерифе

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    60.6% (20)
    Ничья
    30.3% (10)
    Тенерифе
    9.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.3% (10)
    Меньше
    69.7% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60.61% (20)
    Нет
    39.39% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.3% (10)
    2:1 Лас-Пальмас
    27.3% (9)
    1:0 Лас-Пальмас
    21.2% (7)
    2:0 Лас-Пальмас
    12.1% (4)
    0:1 Тенерифе
    6.1% (2)
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    Тенерифе
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