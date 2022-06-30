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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:3
Второй тайм: 48'
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Emanuel Reynoso2
20' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
25' Красная карточка
Кабрал Кевин
0:2
36' Гол
Фрагапане Франко
41' Желтая карточка
Фрагапане Франко
0:3
43' Гол
Emanuel Reynoso2
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
7
Васкес
Виктор
II
8
Дельгадо
Марко
37
Daniel
Aguirre
11
Грандсир
Самуэль
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
33
Kervin
Arriaga
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:0
М
3:2
М
1:3
М
2:2
М
3:0
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 6 0.38
Йовелич Деян 4 0.25
Альварес Эфраин 2 0.13
Коста Дуглас 2 0.13
Кьестан Саша 1 (1) 0.06
Дельгадо Марко 1 0.06
Кулибали Сега 1 0.06
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0
Араухо Хулиан 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 6 0.35
Emanuel Reynoso2 5 (2) 0.29
Амарилья Луис 3 0.18
Дотсон Хассани 1 0.06
Фрагапане Франко 1 0.06
Тейлор Ди Джей 1 0.06
Дибасси Бакай 1 0.06
Данлади Абу 1 0.06
Kervin Arriaga 1 0.06
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Лоуренс Кемар 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Депай Ник 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Коста Дуглас 3 0
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Равелсон Райан 3 0
Йовелич Деян 3 0
Кабрал Кевин 1 1
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Грандсир Самуэль 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 8 0
Боксолл Михаэл 6 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Лод Робин 4 0
Дибасси Бакай 4 0
Фрагапане Франко 3 0
Амарилья Луис 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Росалес Джозеф 2 0
Лоуренс Кемар 1 0
Фишер Онил 1 0
Коллман Брент 1 0
Хейс Джекори 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
6
55%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

17
18
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
4
24%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
7
41%
6
33%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
2
12%
3
17%
31-45
4
24%
4
22%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 17 7 8 2 22 - 13 29
2. Клёб де Фут Монреаль 2:1 17 9 2 6 32 - 29 29
3. Нью-Йорк Сити 16 8 4 4 31 - 17 28
4. Нью-Йорк Ред Буллз 17 7 5 5 26 - 19 26
5. Орландо Сити 17 7 4 6 20 - 23 25
6. Нью-Инглэнд Революшн 17 6 6 5 27 - 26 24
7. Цинциннати 17 7 3 7 27 - 30 24
8. Коламбус Кру 15 5 6 4 20 - 16 21
9. Интер Майами 16 6 3 7 17 - 25 21
10. Шарлотт 17 6 2 9 17 - 21 20
11. Атланта Юнайтед 15 5 4 6 23 - 22 19
12. Торонто 17 5 3 9 24 - 32 18
13. Чикаго Файр 17 4 5 8 15 - 22 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 2 9 18 - 27 14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 16 9 4 3 31 - 18 31
2. Реал Солт-Лейк 17 8 5 4 20 - 19 29
3. Остин 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Даллас 1:1 17 7 6 4 27 - 18 27
5. Нэшвилл 17 7 5 5 22 - 19 26
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 16 7 3 6 18 - 19 24
7. Сиэтл Саундерс 1:2 16 7 2 7 24 - 19 23
8. Портленд Тимберс 2:0 18 5 7 6 27 - 26 22
9. Миннесота Юнайтед 3:0 17 6 3 8 20 - 19 21
10. Хьюстон Динамо 0:2 17 6 3 8 20 - 21 21
11. Ванкувер Уайткэпс 17 6 3 8 18 - 28 21
12. Колорадо Рэпидс 16 5 4 7 17 - 21 19
13. Спортинг Канзас-Сити 18 4 4 10 16 - 32 16
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 16 3 6 7 25 - 34 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 9 6 2 1 22 - 8 20
2. Шарлотт 8 6 0 2 11 - 5 18
3. Интер Майами 9 5 2 2 14 - 12 17
4. Филадельфия Юнион 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Клёб де Фут Монреаль 2:1 8 5 0 3 16 - 12 15
6. Торонто 9 5 0 4 14 - 15 15
7. Нью-Инглэнд Революшн 9 4 3 2 13 - 10 15
8. Атланта Юнайтед 8 4 3 1 17 - 10 15
9. Орландо Сити 8 4 0 4 11 - 14 12
10. Чикаго Файр 8 3 3 2 7 - 5 12
11. Коламбус Кру 6 3 1 2 10 - 5 10
12. Цинциннати 8 3 1 4 16 - 15 10
13. Нью-Йорк Ред Буллз 8 2 4 2 12 - 9 10
14. Ди Си Юнайтед 9 3 1 5 13 - 15 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 1:1 10 6 3 1 21 - 10 21
2. Реал Солт-Лейк 8 6 2 0 13 - 4 20
3. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
4. Даллас 1:1 8 5 1 2 15 - 8 16
5. Сиэтл Саундерс 1:2 9 5 1 3 17 - 9 16
6. Портленд Тимберс 2:0 9 4 3 2 17 - 10 15
7. Остин 8 4 3 1 19 - 7 15
8. Хьюстон Динамо 0:2 9 4 3 2 12 - 8 15
9. Ванкувер Уайткэпс 8 4 3 1 11 - 8 15
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 9 4 1 4 10 - 13 13
12. Миннесота Юнайтед 3:0 8 3 2 3 10 - 7 11
13. Спортинг Канзас-Сити 8 3 2 3 8 - 8 11
14. Нэшвилл 6 2 3 1 8 - 6 9

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 1 3 14 - 10 16
2. Клёб де Фут Монреаль 2:1 9 4 2 3 16 - 17 14
3. Цинциннати 9 4 2 3 11 - 15 14
4. Орландо Сити 9 3 4 2 9 - 9 13
5. Филадельфия Юнион 8 3 3 2 11 - 8 12
6. Коламбус Кру 9 2 5 2 10 - 11 11
7. Нью-Инглэнд Революшн 8 2 3 3 14 - 16 9
8. Нью-Йорк Сити 7 2 2 3 9 - 9 8
9. Чикаго Файр 9 1 2 6 8 - 17 5
10. Атланта Юнайтед 7 1 1 5 6 - 12 4
11. Ди Си Юнайтед 6 1 1 4 5 - 12 4
12. Интер Майами 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Торонто 8 0 3 5 10 - 17 3
14. Шарлотт 9 0 2 7 6 - 16 2

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 11 5 2 4 14 - 13 17
2. Остин 8 4 1 3 12 - 13 13
3. Даллас 1:1 9 2 5 2 12 - 10 11
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 7 3 2 2 8 - 6 11
5. Лос-Анджелес 1:1 6 3 1 2 10 - 8 10
6. Миннесота Юнайтед 3:0 9 3 1 5 10 - 12 10
7. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
8. Сиэтл Саундерс 1:2 7 2 1 4 7 - 10 7
9. Портленд Тимберс 2:0 9 1 4 4 10 - 16 7
10. Хьюстон Динамо 0:2 8 2 0 6 8 - 13 6
11. Ванкувер Уайткэпс 9 2 0 7 7 - 20 6
12. Спортинг Канзас-Сити 10 1 2 7 8 - 24 5
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 0 2 6 8 - 18 2
14. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 5 - 17 2
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Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.79
4.25
4.60
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Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Миннесота Юнайтед онлайн

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