Стадион: Dignity Health Sports Park
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолEmanuel Reynoso2
20' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
25' Красная карточкаКабрал Кевин
0:2
36' ГолФрагапане Франко
41' Желтая карточкаФрагапане Франко
0:3
43' ГолEmanuel Reynoso2
1:3
60' ПенальтиДельгадо Марко
70' Желтая карточкаУильямс Дэррик
85' Желтая карточкаТрапп Уилл
2:3
90' ГолЙовелич Деян
90' Желтая карточкаРосалес Джозеф
90' Вторая желтая карточкаРосалес Джозеф
90' Красная карточкаКоста Дуглас
90'+5
Ход матча
9'
0:1
20'
25'
36'
41'
43'
60'
1:3
69'
70'
85'
90'
2:3
90'
90'
90'
20
Депай
Ник
14
Чичарито
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|6
|0.38
|Йовелич Деян
|5
|0.31
|Альварес Эфраин
|2
|0.13
|Коста Дуглас
|2
|0.13
|Дельгадо Марко
|2 (1)
|0.13
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.06
|Кулибали Сега
|1
|0.06
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Daniel Aguirre
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|6
|0.35
|Emanuel Reynoso2
|5 (2)
|0.29
|Амарилья Луис
|3
|0.18
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|Фрагапане Франко
|1
|0.06
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.06
|Дибасси Бакай
|1
|0.06
|Данлади Абу
|1
|0.06
|Kervin Arriaga
|1
|0.06
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Лоуренс Кемар
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|5
|0
|Коста Дуглас
|3
|1
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Депай Ник
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Чичарито
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Йовелич Деян
|3
|0
|Кабрал Кевин
|1
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|9
|0
|Боксолл Михаэл
|6
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|5
|0
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Лод Робин
|4
|0
|Дибасси Бакай
|4
|0
|Фрагапане Франко
|3
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Лоуренс Кемар
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Хейс Джекори
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
5
36%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
6
55%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
19
21
5 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
4
21%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
5%
6
29%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
8
42%
6
29%
76-90
Пропущено
20
20
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
4
20%
1
5%
1-15
4
20%
1
5%
16-30
4
20%
3
15%
31-45
4
20%
5
25%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
2
10%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Сакраменто Репаблик 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:1 Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|17
|7
|8
|2
|22 - 13
|29
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|17
|9
|2
|6
|32 - 29
|29
|3.
|Нью-Йорк Сити
|16
|8
|4
|4
|31 - 17
|28
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|7
|5
|5
|26 - 19
|26
|5.
|Орландо Сити
|17
|7
|4
|6
|20 - 23
|25
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|17
|6
|6
|5
|27 - 26
|24
|7.
|Цинциннати
|17
|7
|3
|7
|27 - 30
|24
|8.
|Коламбус Кру
|15
|5
|6
|4
|20 - 16
|21
|9.
|Интер Майами
|16
|6
|3
|7
|17 - 25
|21
|10.
|Шарлотт
|17
|6
|2
|9
|17 - 21
|20
|11.
|Атланта Юнайтед
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|12.
|Торонто
|17
|5
|3
|9
|24 - 32
|18
|13.
|Чикаго Файр
|17
|4
|5
|8
|15 - 22
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|2
|9
|18 - 27
|14
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|16
|10
|3
|3
|33 - 18
|33
|2.
|Реал Солт-Лейк
|17
|8
|5
|4
|20 - 19
|29
|3.
|Остин
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Даллас
|17
|7
|5
|5
|27 - 20
|26
|5.
|Нэшвилл
|17
|7
|5
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|16
|7
|3
|6
|20 - 19
|24
|7.
|Сиэтл Саундерс
|16
|7
|2
|7
|24 - 19
|23
|8.
|Портленд Тимберс
|18
|5
|7
|6
|27 - 27
|22
|9.
|Хьюстон Динамо
|17
|6
|3
|8
|21 - 21
|21
|10.
|Миннесота Юнайтед
|17
|6
|3
|8
|20 - 21
|21
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|17
|6
|3
|8
|18 - 28
|21
|12.
|Колорадо Рэпидс
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|18
|4
|4
|10
|16 - 32
|16
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|16
|3
|6
|7
|25 - 34
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|2.
|Шарлотт
|8
|6
|0
|2
|11 - 5
|18
|3.
|Интер Майами
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|4.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|5
|0
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Торонто
|9
|5
|0
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|3
|2
|13 - 10
|15
|8.
|Атланта Юнайтед
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|9.
|Орландо Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 14
|12
|10.
|Чикаго Файр
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|Коламбус Кру
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|12.
|Цинциннати
|8
|3
|1
|4
|16 - 15
|10
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|14.
|Ди Си Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|13 - 15
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Реал Солт-Лейк
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|5.
|Сиэтл Саундерс
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|7.
|Остин
|8
|4
|3
|1
|19 - 7
|15
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|14.
|Нэшвилл
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|1
|3
|14 - 10
|16
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|9
|4
|2
|3
|16 - 17
|14
|3.
|Цинциннати
|9
|4
|2
|3
|11 - 15
|14
|4.
|Орландо Сити
|9
|3
|4
|2
|9 - 9
|13
|5.
|Филадельфия Юнион
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|6.
|Коламбус Кру
|9
|2
|5
|2
|10 - 11
|11
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|8.
|Нью-Йорк Сити
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|9.
|Чикаго Файр
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
|11.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|12.
|Интер Майами
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Торонто
|8
|0
|3
|5
|10 - 17
|3
|14.
|Шарлотт
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|11
|5
|2
|4
|14 - 13
|17
|2.
|Остин
|8
|4
|1
|3
|12 - 13
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|4.
|Лос-Анджелес
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Миннесота Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|6.
|Даллас
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|9
|2
|3
|4
|7 - 15
|9
|8.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|9.
|Портленд Тимберс
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|10.
|Хьюстон Динамо
|8
|2
|0
|6
|9 - 13
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|1
|2
|7
|8 - 24
|5
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|0
|2
|6
|8 - 18
|2
|14.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию