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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
1:1
Первый тайм: 41'
Ухань Три Таунс
0'
1:0
21' Пенальти
Dinghao Yan
1:1
23' Гол
Станчу Николае

Ход матча

21'
Dinghao Yan
1:0
23'
1:1
Станчу Николае

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Ухань Три Таунс
34.00
6.00
1.22
Все Коэффициенты
1
Shibo
Liu
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
5
Shaocong
Wu
38
Rijin
Chen
15
Dinghao
Yan
39
Guangliang
Huang
22
Afrden
Asqer
21
Shengxiong
Zheng
18
Hengbo
Fan
23
Jiaheng
Li
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
4
Yan
Yaki
25
Ханьвэнь
Дэн
43
Станчу
Николае
12
Xiaobin
Zhang
II
31
Луо
Сенвен
37
Haoyang
Xu
7
Ademilson
11
Давидсон
Гуанчжоу Эвергранд
4-2-3-1
Ухань Три Таунс
3-5-2

История личных встреч

Гуанчжоу Эвергранд
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вэй Ши-Хао 1 0.14
Liyn Yang 1 0.14
Dinghao Yan 1 (1) 0.14
Yang Li3 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давидсон 5 (1) 0.71
Marcao V 5 0.71
Станчу Николае 4 0.57
Се Пэнфэй 2 0.29
Ademilson 1 0.14
Haoyang Xu 1 0.14
Хан Жэнь 1 0.14
Сантос Уоллес 1 0.14
Xiaobin Zhang II 1 0.14
Yifei Sang 1 (1) 0.14
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Afrden Asqer 4 1
Shaocong Wu 1 1
Вэй Ши-Хао 2 0
Rijin Chen 2 0
Yu Hou 2 0
Браунинг Тайас 1 0
Liyn Yang 1 0
Quanjiang Chen 1 0
Dinghao Yan 1 0
Hengbo Fan 1 0
Guangliang Huang 1 0
Likai Wan 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 3 0
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Се Пэнфэй 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
3
23%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

2
21
0 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
50%
2
10%
61-75
1
50%
5
24%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:1 7 5 2 0 22 - 4 17
2. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Бэйцзин Гоань 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Шэньчжэнь 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Чанчунь Ятай 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Ухань Цзалл 6 3 0 3 6 - 8 9
12. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 9 - 8 9
13. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 6 0 4 2 5 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 1:1 7 1 1 5 3 - 12 4
17. Хэбей Форчун 6 0 0 6 2 - 17 0
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 1:1 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Чанчунь Ятай 4 1 3 0 6 - 3 6
8. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Гуанчжоу Эвергранд 1:1 4 1 1 2 2 - 3 4
14. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
16. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
17. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 1:1 4 2 2 0 9 - 3 8
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Ухань Цзалл 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Шицзячжуан 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 1:1 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
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    Лучшие коэффициенты
    Гуанчжоу Эвергранд
    Ничья
    Ухань Три Таунс
    34.00
    6.00
    1.22
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    Ухань Три Таунс
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