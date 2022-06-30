Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ханьвэнь Дэн не смог попасть в створ ударом издали

28' Jiaheng Li нанес удар, мяч был парирован, но Dianzuo Liu не удержал его в руках.

28' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде

25' Станчу Николае наказан за толчок Shengxiong Zheng

24' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Станчу Николае правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

22' Команда Гуанчжоу Эвергранд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

21' Г О О О О О Л - Dinghao Yan из команды Гуанчжоу Эвергранд забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Dianzuo Liu прыгнул не в ту сторону.

19' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' Afrden Asqer из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

19' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Afrden Asqer возвращается на поле.

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Afrden Asqer получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Afrden Asqer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Станчу Николае пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

6' Луо Сенвен нанес удар, мяч был парирован, но Shibo Liu не удержал его в руках.

6' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Shaocong Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Dinghao Yan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня высокая влажность.