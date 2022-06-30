Стадион: Джинжоу
1:2
Конец матча
Ход матча
21'
1:0
23'
1:1
46'
48'
1:2
60'
71'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
20
Shilong
Wang
6
Yang
Li3
38
Rijin
Chen
15
Dinghao
Yan
22
Afrden
Asqer
18
Hengbo
Fan
23
Jiaheng
Li
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
4
Yan
Yaki
25
Ханьвэнь
Дэн
31
Луо
Сенвен
37
Haoyang
Xu
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Shilong WangЗащитник
-
6 Yang Li3Защитник
- Защитник
-
38 Rijin ChenЗащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Afrden AsqerПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Hengbo FanПолузащитник
-
23 Jiaheng LiНападающий
- Запасные игроки
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Нападающий
-
32 Shenping Huo
-
-
-
12 Xingxian Li
-
13 Likai Wan
-
14 Zili Zhang
-
24 Xinjie He
-
26 Long Chen
-
31 Shijie Wang
-
36 Minghe Wei
-
Главный тренер: Zhiyu Liu
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Луо СенвенПолузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
- Нападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
1 Fei Wu
-
-
-
13 Marcao V
-
17 Cheng Qu
-
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Гуанчжоу Эвергранд
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.14
|Liyn Yang
|1
|0.14
|Dinghao Yan
|1 (1)
|0.14
|Yang Li3
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|5 (1)
|0.71
|Marcao V
|5
|0.71
|Станчу Николае
|4
|0.57
|Се Пэнфэй
|3
|0.43
|Haoyang Xu
|1
|0.14
|Ademilson
|1
|0.14
|Хан Жэнь
|1
|0.14
|Сантос Уоллес
|1
|0.14
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.14
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.14
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Карточки
Гуанчжоу Эвергранд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Afrden Asqer
|4
|1
|Shaocong Wu
|1
|1
|Вэй Ши-Хао
|2
|0
|Rijin Chen
|2
|0
|Yu Hou
|2
|0
|Браунинг Тайас
|1
|0
|Liyn Yang
|1
|0
|Quanjiang Chen
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Hengbo Fan
|1
|0
|Guangliang Huang
|1
|0
|Likai Wan
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|3
|0
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
3
23%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
3
23
1 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
0
0%
4
17%
1-15
1
33%
6
26%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
33%
2
9%
61-75
1
33%
5
22%
76-90
Пропущено
13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гуанчжоу Эвергранд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Джохор Дарул Такзим 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ульсан Хёндэ 0:5 Ульсан Хёндэ - Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Джохор Дарул Такзим - Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0 Бэйцзин Спорт Юниверсити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Синцзянь Тяншань 3:0 Ухань Три Таунс - Цзыбо Цуцзюй 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|23 - 4
|19
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Ухань Цзалл
|0:1
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|Хэбей Форчун
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|15.
|Ухань Цзалл
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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