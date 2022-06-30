Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Матч возобновлен

86' Shibo Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

85' Плохо сыграл Shibo Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Тактическая замена. Shengxiong Zheng уходит с поля и его заменяет Long Chen

83' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

81' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

81' Какой промах! Давидсон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

79' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Hengbo Fan получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Hengbo Fan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

76' Гуанчжоу Эвергранд идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Afrden Asqer уходит с поля и его заменяет Вэй Ши-Хао

74' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Ademilson уходит с поля и его заменяет Marcao

69' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

68' Се Пэнфэй пробует нанести удар издали, но Shibo Liu держит все под контролем

67' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

63' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

63' Давидсон нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Shibo Liu взял и забрал мяч на выходе

60' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Shengxiong Zheng из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Yang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

53' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

52' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ухань Три Таунс будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

48' Супер-замена от тренера! Се Пэнфэй только вышел на поле и уже забил!

48' Г О О О О Л - Се Пэнфэй забивает с правой ноги!

48' Shaocong Wu возвращается на поле.

48' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Shaocong Wu получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Shaocong Wu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.