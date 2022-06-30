Стадион: Dalian Sports Center Stadium
1:0
Второй тайм: 53'
0'
1:0
6' ПенальтиWei Zhang2
18' Желтая карточкаJinghang Hu
49' Желтая карточкаZiye Zhao
49' Желтая карточкаМин Тянь
Ход матча
6'
1:0
18'
49'
49'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
38
Wei
Zhang2
32
Хайфэн
Дин
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
11
Xuchen
Yao
45
Ziye
Zhao
15
Мин
Тянь
2
Peng
Li
32
Chen
Yuhao
16
Каевич
Асмир
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
26
Yun
Liu
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
-
21 Lin CuiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Wei Zhang2Защитник
-
32 Хайфэн ДинЗащитник
-
20 Huaze GaoПолузащитник
-
42 Yunan GaoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Xuchen YaoПолузащитник
-
45 Ziye ZhaoНападающий
- Запасные игроки
-
34 Jiajun Pang
-
14 Yunhua Chen
-
16 Liu Jing
-
17 Xintao Song
-
22 Ren Wei
-
25 Wei Liao
-
27 Haoyang Bi
-
29 Chenyu Yang
-
31 Hongwei Sun
-
33 Yixuan Yang
-
-
37 Xing Jin
-
Главный тренер: Jong-boo Kim
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
32 Chen YuhaoЗащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
26 Yun LiuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Chao LiЗащитник
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
17 Huajun Zhang
-
18 Aoshuang Nie
-
3 Xuan Han
-
24 Jiali Hu
-
29 Da Wen
-
37 Junxian Liu
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
История личных встреч
Хэбей Форчун
Ухань Цзалл
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэбей Форчун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang2
|3 (1)
|0.43
|Lin Cui
|0
|0
|Xuchen Yao
|0
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|3 (1)
|0.43
|Виана Бруно
|2
|0.29
|Peng Li
|1
|0.14
|Каевич Асмир
|0
|0
|Rentian Hu
|0
|0
|Yun Liu
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Карточки
Хэбей Форчун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wei Zhang2
|1
|1
|Ximing Pan
|2
|0
|Tianyuan Xu
|2
|0
|Хайфэн Дин
|1
|0
|Lin Cui
|1
|0
|Yaxiong Bao
|1
|0
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Li
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Jinghang Hu
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Мин Тянь
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
12%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
3
18%
1
13%
61-75
5
29%
29%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|7
|6
|1
|0
|23 - 4
|19
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|7
|5
|2
|0
|12 - 4
|17
|3.
|Шаньдун Тайшань
|7
|5
|0
|2
|12 - 6
|15
|4.
|Хэнань Цзянье
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Тянцзинь Тэда
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Шанхай СИПГ
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|9.
|Шэньчжэнь
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Чанчунь Ятай
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|Ухань Цзалл
|0:1
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|13.
|Далянь Ифан
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Шицзячжуан
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|1
|0
|6
|3 - 13
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|7
|0
|0
|7
|4 - 20
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шаньдун Тайшань
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Ухань Три Таунс
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|4.
|Хэнань Цзянье
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Шэньчжэнь
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Чанчунь Ятай
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|5
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Далянь Ифан
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шанхай СИПГ
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Тянцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|Хэбей Форчун
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|15.
|Ухань Цзалл
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Шицзячжуан
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|17.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Шанхай Шеньхуа
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Хэнань Цзянье
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|Тянцзинь Тэда
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Ухань Цзалл
|0:1
|4
|2
|0
|2
|2 - 3
|6
|7.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Далянь Ифан
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Чанчунь Ятай
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|Шэньчжэнь
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|13.
|Шицзячжуан
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Шаньдун Тайшань
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Ченду Беттер Сити
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Гуанчжоу Фули
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|18.
|Хэбей Форчун
|1:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
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