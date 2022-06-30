Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Игра в одни ворота сейчас. Ухань Цзалл доминирует и владеет мячом

43' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Как он промахнулся? Форбс Браун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

42' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Каевич Асмир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Каевич Асмир нанес удар, мяч был парирован, но Yaxiong Bao не удержал его в руках.

36' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Yaxiong Bao отбил мяч на угловой после удара Форбс Браун из штрафной площади.

31' Отличные скиллы показывает Форбс Браун , обводя своих соперников

31' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

29' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Yun Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Lin Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Jinghang Hu получил желтую карточку от судьи

18' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' 'Г О О О О О Л - Wei Zhang из команды Хэбей Форчун забивает с пенальти! Он пробил правой. Zhifeng Wang был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

5' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре