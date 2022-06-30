Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Хэбей Форчун имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Игра в одни ворота сейчас. Ухань Цзалл доминирует и владеет мячом

43' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Как он промахнулся? Форбс Браун имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

42' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Каевич Асмир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Каевич Асмир нанес удар, мяч был парирован, но Yaxiong Bao не удержал его в руках.

36' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Yaxiong Bao выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Yaxiong Bao отбил мяч на угловой после удара Форбс Браун из штрафной площади.

31' Отличные скиллы показывает Форбс Браун , обводя своих соперников

31' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

29' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Матч возобновлен

28' Yaxiong Bao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Yun Liu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Форбс Браун . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Lin Cui на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Jinghang Hu получил желтую карточку от судьи

18' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Junzhe Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хайфэн Дин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Команда Хэбей Форчун забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' 'Г О О О О О Л - Wei Zhang из команды Хэбей Форчун забивает с пенальти! Он пробил правой. Zhifeng Wang был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

5' Хэбей Форчун идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хэбей Форчун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре