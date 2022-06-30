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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэбей Форчун
2:1
Конец матча
Ухань Цзалл
0'
1:0
6' Пенальти
Wei Zhang2
18' Желтая карточка
Jinghang Hu
48' Желтая карточка
Ziye Zhao
49' Желтая карточка
Мин Тянь
1:1
73' Гол
Мин Тянь
2:1
87' Гол
Wei Zhang2
90' Желтая карточка
Виана Бруно
90'+6

Ход матча

6'
Wei Zhang2
1:0
18'
 
Jinghang Hu
48'
Ziye Zhao
 
49'
 
Мин Тянь
54'
Tianyuan Xu
Ziye Zhao
 
73'
1:1
Мин Тянь
(Chongqiu Ye)
76'
 
Hang Li
Jinghang Hu
78'
Xintao Song
Huaze Gao
 
78'
Liu Jing
Yunan Gao
 
78'
Wei Liao
Xuchen Yao
 
87'
Wei Zhang2
(Lin Cui)
2:1
90'
 
Виана Бруно

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

30
Yaxiong
Bao
21
Lin
Cui
6
Junzhe
Zhang
4
Ximing
Pan
38
Wei
Zhang2
32
Хайфэн
Дин
20
Huaze
Gao
42
Yunan
Gao
8
Daogang
Yao
11
Xuchen
Yao
45
Ziye
Zhao
1
Zhifeng
Wang
15
Мин
Тянь
5
Виана
Бруно
2
Peng
Li
32
Chen
Yuhao
16
Каевич
Асмир
33
Chongqiu
Ye
19
Jinghang
Hu
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
26
Yun
Liu
Хэбей Форчун
5-4-1
Ухань Цзалл
4-3-3

История личных встреч

Хэбей Форчун
Ухань Цзалл

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:2
К
1:1
С
3:1
С
1:2
С
0:2
ПЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэбей Форчун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang2 4 (1) 0.57
Lin Cui 0 0
Xuchen Yao 0 0
Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 3 (1) 0.43
Виана Бруно 2 0.29
Peng Li 1 0.14
Мин Тянь 1 0.14
Каевич Асмир 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Rentian Hu 0 0
Yun Liu 0 0
Chen Yuhao 0 0

Карточки

Хэбей Форчун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wei Zhang2 1 1
Ximing Pan 2 0
Tianyuan Xu 2 0
Хайфэн Дин 1 0
Lin Cui 1 0
Yaxiong Bao 1 0
Ziye Zhao 1 0
Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 2 0
Виана Бруно 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Jinghang Hu 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
4
22%
1
10%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хэбей Форчун
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Гуанчжоу Фули - Хэбей Форчун 2:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Шаньдун Тайшань - Хэбей Форчун 2:0 Хэбей Форчун - Гуанчжоу Фули 1:1 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шаньдун Тайшань 0:5 Хэбей Форчун - Шэньси Атлетик 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 1:0 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 0:0
Ухань Цзалл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1
Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0 Ухань Цзалл - Дандонг Тэнгюэ 7:0 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 1:1 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 23 - 4 19
2. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Бэйцзин Гоань 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Шэньчжэнь 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Чанчунь Ятай 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Ухань Цзалл 7 3 0 4 7 - 10 9
12. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 9 - 8 9
13. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 7 0 5 2 5 - 8 5
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 1 0 6 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 7 1 0 6 4 - 18 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Чанчунь Ятай 4 1 3 0 6 - 3 6
8. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ухань Цзалл 3 1 0 2 4 - 6 3
14. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
15. Хэбей Форчун 4 1 0 3 3 - 10 3
16. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Ченду Беттер Сити 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Ухань Цзалл 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Бэйцзин Гоань 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Шицзячжуан 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 3 0 0 3 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Хэбей Форчун вырывает победу
  • 96'
    Wei Zhang из команды Хэбей Форчун сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хэбей Форчун: 25%, Ухань Цзалл: 75%.
  • 95'
    Почти гол! Yun Liu пробил головой по воротам, но Yaxiong Bao спас!
  • 95'
    Мин Тянь из команды Ухань Цзалл отправил кросс в штрафную...
  • 95'
    Ximing Pan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
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