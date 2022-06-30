Felipe нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

41' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Tao Liu из команды Ченду Беттер Сити наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

36' Romulo навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' У Гуйчао нанес удар издали, а Хоу Сен отбил его обратно в игру!

35' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Felipe из команды Ченду Беттер Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

34' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Виндбихлер Рихард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Чжанг Сичже навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Chao Gan получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Chao Gan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Виндбихлер Рихард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Отличные скиллы показывает Guobo Liu , обводя своих соперников

24' Плохо сыграл Виндбихлер Рихард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

22' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Hetao Hu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Чоу Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Отличные скиллы показывает Hetao Hu , обводя своих соперников

15' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ким Мин-У навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом

8' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ченду Беттер Сити вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Felipe из команды Ченду Беттер Сити идет с мячом вперед на обострение...

5' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Tao Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Ченду Беттер Сити отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча.

3' Виндбихлер Рихард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Хороший удар издали нанес Жанг Юнинг , но отличный сейв сделал Генг Ксиаофенг. Угловой.

2' Felipe ошибается в защите.

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру