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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0:0
Второй тайм: 51'
Ченду Беттер Сити
0'

Ход матча

46'
 
Abduhamit Abdugheni
Chao Gan
46'
 
Mutellip Iminqari
Hetao Hu
46'
Ziming Wang
Marko Dabro
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Бэйцзин Гоань
Ничья
Ченду Беттер Сити
3.20
2.45
3.30
Все Коэффициенты
1
Сень
Хоу
28
Чендун
Чжан
3
Yang
Yu1
5
Мемишевич
Самир
19
Лю
Хуань
32
Guobo
Liu
15
Tianyi
Gao
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
30
Marko
Dabro
9
Жанг
Юнинг
1
Xiaofeng
Geng
26
Tao
Liu
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
11
Ким
Мин-У
8
Чоу
Тим
39
Chao
Gan
2
Hetao
Hu
10
Ромуло
9
Фелипе
15
У
Гуйчао
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Ченду Беттер Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
2:3
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 6 (1) 0.86
Дабао Юй 2 0.29
Цзинь Пэнксян 1 0.14
Marko Dabro 1 0.14
Ziming Wang 1 0.14
Мемишевич Самир 0 0
Чжанг Сичже 0 0
Gang Wang 0 0
Guobo Liu 0 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zhuoyi Feng 1 0.14
Chao Gan 1 0.14
Ruibao Hu 1 0.14
Tao Liu 1 0.14
Ким Мин-У 0 0
Фелипе 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 3 0
Чендун Чжан 1 1
Мемишевич Самир 2 0
Gang Wang 2 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yang Yu1 1 0
Shaowen Liang 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоу Тим 3 1
Tao Liu 2 0
Abduhamit Abdugheni 0 1
Junchen Gou 0 1
Gan Rui 1 0
Junlin Min 1 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Фелипе 1 0
Hetao Hu 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
25%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
3
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:0 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 2:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0
Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Гуйчжоу Хэнфэн - Ченду Беттер Сити 2:9 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Гуйчжоу Хэнфэн 5:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 0:0 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 1:2 Гуанчжоу Фули - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 2:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Ченду Беттер Сити 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 7 6 1 0 23 - 4 19
2. Шанхай Шеньхуа 7 5 2 0 12 - 4 17
3. Шаньдун Тайшань 7 5 0 2 12 - 6 15
4. Хэнань Цзянье 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Бэйцзин Гоань 0:0 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Тянцзинь Тэда 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Шанхай СИПГ 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Мэйчжоу Хакка 7 2 4 1 10 - 7 10
9. Шэньчжэнь 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Чанчунь Ятай 7 2 4 1 9 - 8 10
11. Ухань Цзалл 0:1 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Чжэцзян Профессионал 7 2 3 2 9 - 8 9
13. Далянь Ифан 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Шицзячжуан 7 1 3 3 5 - 10 6
15. Ченду Беттер Сити 0:0 7 0 5 2 5 - 8 5
16. Гуанчжоу Эвергранд 7 1 0 6 3 - 13 3
17. Хэбей Форчун 1:0 7 1 0 6 3 - 17 3
18. Гуанчжоу Фули 7 0 0 7 4 - 20 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шаньдун Тайшань 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Шанхай Шеньхуа 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Ухань Три Таунс 3 3 0 0 13 - 1 9
4. Хэнань Цзянье 3 2 1 0 9 - 4 7
5. Бэйцзин Гоань 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Шэньчжэнь 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Чанчунь Ятай 4 1 3 0 6 - 3 6
8. Мэйчжоу Хакка 3 1 2 0 7 - 4 5
9. Чжэцзян Профессионал 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Далянь Ифан 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шанхай СИПГ 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Тянцзинь Тэда 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Гуанчжоу Эвергранд 4 1 0 3 2 - 4 3
14. Хэбей Форчун 1:0 4 1 0 3 2 - 9 3
15. Ухань Цзалл 0:1 3 1 0 2 4 - 6 3
16. Шицзячжуан 4 0 3 1 2 - 4 3
17. Ченду Беттер Сити 0:0 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Шанхай Шеньхуа 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Хэнань Цзянье 4 2 1 1 5 - 2 7
4. Тянцзинь Тэда 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Шанхай СИПГ 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Ухань Цзалл 0:1 4 2 0 2 2 - 3 6
7. Бэйцзин Гоань 0:0 3 1 2 0 6 - 5 5
8. Далянь Ифан 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Мэйчжоу Хакка 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
11. Чанчунь Ятай 3 1 1 1 3 - 5 4
12. Шэньчжэнь 3 1 1 1 5 - 7 4
13. Шицзячжуан 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Шаньдун Тайшань 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Ченду Беттер Сити 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
16. Гуанчжоу Фули 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гуанчжоу Эвергранд 3 0 0 3 1 - 9 0
18. Хэбей Форчун 1:0 3 0 0 3 1 - 8 0
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    • 46'
      Тактическая замена. Hetao Hu уходит с поля и его заменяет Mutellip Iminqari
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • 46'
      Тактическая замена. Chao Gan уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wuhua Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Бэйцзин Гоань
    Ничья
    Ченду Беттер Сити
    3.20
    2.45
    3.30
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